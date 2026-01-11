La confesión de Jule sobre la violencia doméstica de Na Daehoon, Ari Lasso pide que le devuelvan un regalo a Dearly Joshua después de la ruptura

VIVA – Noticias sobre la confesión Navidad pregunta no hay tiempo Los lectores son sospechosos de cometer violencia doméstica. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. Pregunta Ari Lasso pide que se borre su foto hasta que el premio sea para Querido Josué También se destaca el regreso después de la ruptura.

Lea también: Ari Lasso pide que eliminen sus fotos hasta que le devuelvan el regalo a Dearly Joshua tras romper



Sin mencionar el asunto de que Jule expusiera los malos hábitos de Na Daehoon. Para leerlo en una página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición dominical de Round Up, 11 de enero de 2026. ¡Puaj, desplázate!

¡En armas! La confesión de Jule sobre que Na Daehoon es sospechoso de cometer violencia doméstica.

Lea también: Acusado de violencia doméstica pero la custodia de los hijos recae en él, la respuesta casual de Daehoon: Nunca hace nada vergonzoso



La celebridad Julia Prastini alias Jule ha recibido recientemente atención pública. No por sus logros o contenidos interesantes en redes sociales, sino por una serie de polémicas que ha provocado. Empezando por la infidelidad, el divorcio y terminando con las acusaciones de ser cercano a Jefri Nichol.

Lea también: Na Daehoon refuta acusaciones de violencia doméstica: ¡difamación!



Leer más aquí.

Ari Lasso pide que eliminen sus fotos hasta que le devuelvan el regalo a Dearly Joshua tras romper



Ari Lasso y Querido Joshua.

El nombre de Ari Lasso ha vuelto a ser un tema candente de discusión en las redes sociales. Esta vez, la atención se centra en su relación pasada con Dearly Joshua, que se dice que se está calentando nuevamente a pesar de que los dos se han separado. Este problema surgió luego de que Ari Lasso escribiera comentarios que fueron considerados duros y exigieron la eliminación de fotografías y la devolución de varios obsequios que hizo mientras aún estaba en una relación.

Leer más aquí.

Jule supuestamente expone los malos hábitos de Na Daehoon, internauta: ¿Por qué la violencia doméstica produce picazón?



Julia Prastini, también conocida como Jule.

La celebridad Julia Prastini, conocida como Jule, ha regresado recientemente al centro de atención del público. Esta atención no fue provocada por un trabajo o actividad positiva en las redes sociales, sino más bien por una serie de polémicas que arrastraron su nombre.

Leer más aquí.

¡Viral! Na Daehoon es sospechoso de cometer violencia doméstica, Jule se preocupa por la condición del niño

El nombre de la celebridad de Instagram Julia Prastini, alias Jule, se ha convertido nuevamente en un tema de conversación público después de que una captura de pantalla de un mensaje directo se volviera viral en las redes sociales. En esta conversación, Jule habló abiertamente de su conflicto doméstico con su exmarido, Na Daehoon, quien ahora saca a relucir el delicado tema de la presunta violencia doméstica (KDRT).