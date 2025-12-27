Los Bills cortan lazos con el veterano WR en un movimiento abrupto antes del juego de los Eagles

El billetes de búfalo están reorganizando su amplio cuerpo de receptores apenas un día antes de lo que podría ser un juego decisivo para sus esperanzas divisionales.

Los Bills recibirán a los Philadelphia Eagles el domingo y necesitan algunas victorias y algo de ayuda si quieren superar a los Bills. Patriotas de Nueva Inglaterra por el liderato de la AFC Este. Los Bills comenzaron el fin de semana cortando al receptor veterano Mecole Hardman, una incorporación a mitad de temporada que no logró encontrar un lugar en la plantilla.

Los Bills liberan a Mecole Hardman un día antes del juego

El Proyectos de ley anunciados el sábado que se separaron de Hardman. el primero Jefes de Kansas City El receptor abierto firmó con el equipo en noviembre, pero se lesionó en su primer juego y fue colocado en la reserva de lesionados. Regresó en la victoria de la semana pasada sobre el marrones de cleveland pero no tenía objetivos.

Hardman terminó su temporada en Buffalo con un objetivo, ninguna captura y un balón suelto en una devolución de despeje.

La liberación de Hardman podría ser una buena noticia para otro receptor abierto recién incorporado, Brandin Cooks, quien ha tenido problemas con la consistencia. Cooks tuvo dos grandes caídas, lo que llevó Alex Brasky, escritor de SI.com sugerir que el equipo podría enviarlo a la banca para los playoffs a favor de Hardman.

«En el futuro, el cuerpo de receptores abiertos de los Bills debería estar formado por Khalil Shakir, Joshua Palmer, Tyrell Shavers, Gabe Davis y Mecole Hardman debido a sus contribuciones a los equipos especiales», escribió Brasky. «No es un gran grupo, pero es una colección que ha demostrado, como mínimo, ser un poco más confiable de lo que lo han sido Coleman y Cooks esta temporada».

Los Bills habían firmado a Hardman después de que se quedaron cortos en el NFL fecha límite comercial. El gerente general Brandon Beane dijo que los Bills no pudieron encontrar socios dispuestos a hacer un trato, pero agregaron a Hardman y Cooks en un par de movimientos para impulsar el cuerpo de receptores y darle más armas al mariscal de campo Josh Allen.

Los Bills probablemente tendrán la opción de traer a Hardman de regreso a la plantilla activa o al equipo de práctica más adelante en la temporada. El receptor abierto veterano no tenía mucho interés en la agencia libre antes de firmar con los Bills, y tendría sólo una semana más para encontrar un equipo antes del final de la temporada regular.

Los proyectos de ley agregan ayuda para el extremo apretado

Los Bills hicieron algunos otros movimientos el sábado, incluida la elevación del ala cerrada Keleki Latu del equipo de práctica. Los dos mejores alas cerradas del equipo, Dalton Kincaid y Dawson Knox, fueron catalogados como cuestionables para el partido del domingo contra los Eagles después de sufrir lesiones en la rodilla.

El partido del domingo podría tener importantes implicaciones en los playoffs. Los Bills necesitarán ganar un juego más que los Patriots en las últimas dos semanas de la temporada para poder ganar la AFC Este por sexta temporada consecutiva.

Los Bills también elevaron al ala defensiva Andre Jones Jr. y al pateador Michael Badgley del equipo de práctica. El entrenador en jefe Sean McDermott dijo el viernes que el pateador Matt Prater se perdería el partido del domingo, dejando al recientemente contratado Badgley para reanudar sus tareas de pateo.