4 principios empresariales del profeta Mahoma SAW para obtener beneficios y bendiciones

Jacarta – Profeta SAW es el principal modelo a seguir para los musulmanes en todos los aspectos de la vida, no sólo en el culto sino también en la realización de actividades económicas. Como se sabe, el Profeta era un comerciante exitoso mucho antes de ser nombrado profeta.

Rasulullah SAW demostró que el éxito empresarial no sólo está determinado por la inteligencia, sino también por la integridad y los valores morales. Este ejemplo es lo que hace que el principio negocio El estilo de Rasulullah SAW es relevante a lo largo de los tiempos y es digno de ser utilizado como guía para los empresarios que desean alcanzar el éxito al mismo tiempo. bendición.

Los principios empresariales enseñados por Rasulullah SAW no sólo son relevantes para los musulmanes, sino que también están en línea con las prácticas económicas modernas que defienden la ética, la justicia y la sostenibilidad. Estos valores pueden ser una guía para los actores empresariales que quieran alcanzar el éxito. ganancia así como bendición.

Rasulullah SAW enfatizó que el éxito empresarial no sólo se mide por la cantidad de ganancias, sino también por las bendiciones que las acompañan. Citado de Zeed Sharía El domingo 28 de diciembre de 2025, aquí hay cuatro consejos comerciales de Rasulullah SAW que se pueden aplicar en las actividades comerciales.

1. Enderezar la intención

Rasulullah SAW enseñó que el objetivo del comercio no es simplemente buscar ganancias materiales, sino más bien como una forma de adoración a Allah SWT. Se cree que un negocio que se inicia con intenciones sinceras traerá bendiciones en cada proceso.

A Rafi’ bin Khadij, una vez le preguntaron al Profeta SAW sobre cuál era el mejor medio de vida. Él respondió,

“«El trabajo de una persona con sus propias manos y cada compra y venta realizada honestamente es mabrur (bendito)». (HR. Ahmad y Ath-Thabrani)

Allah SWT también dijo,

«Alá ha legalizado la compra y la venta y ha prohibido la usura». (QS. Al Baqarah: 275).

Estas dos proposiciones son una base importante para organizar las intenciones comerciales según la orientación islámica.

2. Mantenga la honestidad en cada transacción

La honestidad es la base principal para generar confianza entre vendedores y compradores. El Profeta Muhammad SAW prohibió prácticas fraudulentas, como reducir escalas u ocultar información sobre productos.

El valor de la honestidad está incluido en un hadiz que muestra la alta prioridad de los comerciantes honestos a los ojos de Allah SWT. En RRHH. Ibnu Majah y Ad-Daruquthni), bajo la autoridad de Abdullah bin Umar, que Dios lo bendiga y le conceda paz, que el Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y le conceda paz, dijo: