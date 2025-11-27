Cómo ver HOU Rockets contra GS Warriors en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.
Con NBA Kevin Durant ahora en los Houston Rockets, hay un nuevo enfrentamiento imperdible en la Conferencia Oeste, mientras los Rockets viajan al Área de la Bahía para enfrentarse a los Golden State Warriors, el ex equipo de Durant con sus ex compañeros de equipo Steph Curry y Draymond Green.
El miércoles 26 de noviembre y transmitido por ESPNPuedes ver a los Houston Rockets enfrentarse a los Golden State Warriors en el Chase Center de San Francisco, California, con el inicio a las 10 p.m. ET/7 p.m. PT. ESPN se presenta con Honda naranja.
Ahora mismo, Honda naranja comienza desde solo $1 por un Pase de un día con cabestrilloo $45,99/mes. El paquete de transmisión viene con ESPN para baloncesto fanáticos, mientras Honda naranja viene con otras cadenas, como ESPN2, ESPN3, MotorTrend y Disney Channel, para ver aún más en vivo deportes.
la serpentina Honda naranja presenta más de otros 30 canales, como Disney Channel y FreeForm, así como A&E, AMC, BBC America, BET, CNN, Comedy Central, Food Network, Fuse, HGTV, History Channel, IFC, Lifetime, Nick Jr., QVC, TBS, TNT, Travel Channel, Vice y otras redes.
Además, Sling ahora tiene pasespara que los nuevos suscriptores puedan tener acceso a Honda naranja por un corto período de tiempo. Sin compromisos. Esto es mejor para los deportes, además de ser una forma súper rápida y conveniente de acceder a la televisión en vivo. Así es como se descompone:
Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales dependen de su mercado de televisión local. Obtenga más información sobre los precios de suscripción de Sling aquí.
Mientras tanto, todos Honda TV Los planes tienen TV en vivo a través de Internet, películas y programas de TV a pedido, 50 horas de almacenamiento DVR en la nube y hasta tres transmisiones en dispositivos, como televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, navegadores web y otros, al mismo tiempo.
El miércoles 26 de noviembre, podrás transmitir en vivo los Houston Rockets vs. Golden State Warriors, con un horario de inicio de 10 p.m. ET/7 p.m. PT por ESPN con Honda naranjaabajo: