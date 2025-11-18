Los 49ers podrían fichar al ganador del Super Bowl para llenar el último vacío por lesión

Por segunda vez este año, el 49ers de San Francisco están buscando un pateador.

pateador veterano Eddy Piñeiroquien silenciosamente se había convertido en uno de los jugadores más confiables del equipo, sufrió una lesión en el tendón de la corva en la victoria de la Semana 11 de San Francisco sobre los Cardenales de Arizona. Se espera que pierda tiempo. El entrenador en jefe Kyle Shanahan describió la lesión como una situación de semana a semana, lo que dejó a los 49ers buscando un plan de contingencia inmediato.

Es por eso que los Niners organizaron un entrenamiento con John Parker Romo, de 27 años, un pateador de piernas fuertes que ha rebotado en ambas. NFL rosters y ligas de primavera. Matt Barrows del Athletic fue el primero en informar el entrenamiento.

Con Eddy Piñeiro lesionado, los 49ers traen al pateador John Parker Romo para entrenar

Piñeiro, fichado en septiembre tras el recorte del equipo Jake Moodyhabía sido casi automático desde que asumió el trabajo. Entró a la Semana 12 sin un intento de gol de campo fallido con el uniforme de los 49ers, incluido uno de 59 yardas durante toda la temporada y dos ganadores.

El impacto de Piñeiro se puede ver no sólo en el marcador, sino también en la toma de decisiones de Shanahan al final del juego. Obtuvo los honores de Jugador del Mes de Equipos Especiales de la NFC en octubre y podría decirse que se ha convertido en uno de los pateadores más eficientes del fútbol este año.

Romo recientemente pateó para el Halcones de Atlantadonde tuvo marca de 11-14 en intentos de gol de campo a principios de esta temporada, con su acierto más largo desde 54 yardas. Con San Francisco mirando hacia la postemporada en sus juegos restantes, habrá mucho en juego para cualquier pateador que decidan Shanahan y compañía.

Romo, de 28 años, ha saltado mucho, pasando tiempo en los equipos de práctica de los Detroit Lions, Chicago Bears y Patriotas de Nueva Inglaterra. Jugó cuatro partidos para el Vikingos de Minnesota en 2023, y también ha pasado por el San Antonio Brahmas de la XFL. Tuvo marca de 11-12 en sus intentos de gol de campo con los Vikings, siendo el más largo desde 55 yardas.

¿Deberían los 49ers fichar al controvertido pateador Justin Tucker?

Los 49ers también tienen otras opciones, aunque ninguna de ellas es excelente.

Ex pateador de los Baltimore Ravens Justin Tucker está disponible. Tucker permanece sin firmar y es elegible para regresar luego de una suspensión de la liga debido a acusaciones de conducta inapropiada por parte de múltiples masajistas entre 2012 y 2016.

Tucker ha negado haber actuado mal, pero la NFL lo suspendió por 10 juegos y su futuro sigue siendo un signo de interrogación. Estrictamente desde el punto de vista del rendimiento, Tucker sería la opción disponible más exitosa para los Niners. Es cinco veces All-Pro del primer equipo y ganó un Super Bowl donde su pierna fue un factor importante.

Aunque sus números cayeron en 2024, todavía posee una de las marcas profesionales más precisas en la historia de la liga y sigue siendo agente libre. Sin embargo, cualquier persecución que lo persiga seguramente traerá consigo escrutinio y crítica, lo cual es comprensible.

Por ahora, San Francisco parece decidido a esperar que Piñeiro regrese más temprano que tarde, mientras busca profundidad de emergencia. El cronograma de recuperación de Eddy probablemente dictará si el equipo adopta un enfoque más conservador o considera un swing más agresivo. Si quieren ser agresivos, agregar a Tucker ciertamente calificaría.