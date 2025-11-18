Equipo SAR encuentra dos víctimas del deslizamiento de tierra en Cilacap

Cilacap (ANTARA) – El Equipo Conjunto de Búsqueda y Rescate (SAR) encontró dos víctimas de deslizamientos de tierra en Cibeunying Village, Cilacap Regency, Java Central, en el sexto día de la operación de búsqueda.

El jefe de la oficina de Cilacap SAR, Muhammad Abdullah en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, Cilacap Regency, dijo el martes por la noche que la operación de búsqueda de víctimas del desastre del deslizamiento de tierra comenzó a las 5:30 am WIB y se detuvo a las 4:15 pm WIB debido a las fuertes lluvias.

«Hoy logramos encontrar y evacuar a dos víctimas, todas ellas en el lugar de trabajo B-2», dijo Muhammad Abdullah, coordinador de la misión SAR.

Dijo que la primera víctima, Arumi Purnamasari (4), fue encontrada a las 3:03 p.m. WIB, y luego su madre Lili Safitri (39) a las 4:12 p.m. WIB.

Los dos fueron encontrados muy juntos a una profundidad de cuatro metros en el lugar donde anteriormente se encontró la motocicleta de la familia.

También explicó algunos de los obstáculos que enfrentó el equipo, especialmente la profundidad del montón de tierra y el área de búsqueda cada vez más estrecha.

Según él, las excavadoras no pudieron entrar en el Taller A1 porque el terreno aún estaba muy blando, mientras que el acceso al Taller B-1 también encontró obstáculos similares.

«Sin embargo, seguimos haciendo los máximos esfuerzos. Se han desplegado excavaciones manuales, el uso de drones, perros rastreadores e incluso equipos telefónicos para acelerar la búsqueda», afirmó.

Abdullah dijo que la búsqueda continuaría el miércoles (19/11), teniendo en cuenta los factores de seguridad del equipo en el campo.

El 13 de noviembre de 2025, alrededor de las 7:00 p.m. WIB, se produjo un deslizamiento de tierra que destruyó varias casas de residentes en Tarukahan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap.

El deslizamiento de tierra dañó 12 casas y amenazó a otras 16 en un área de aproximadamente 6,5 hectáreas. El material de los deslizamientos de tierra enterró asentamientos y provocó hundimientos de hasta dos metros de profundidad y grietas de hasta 25 metros de largo.

Según datos preliminares hasta el sexto día de búsqueda, el martes (18/11), el número total de víctimas afectadas por el deslizamiento de tierra fue de 46 personas, de las cuales 23 sobrevivieron, 18 murieron y otras cinco personas aún están siendo buscadas.