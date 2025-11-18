Fotos de la boda de Cricket y Danny de The Young and the Restless

La larga espera ha terminado oficialmente. Después de tres décadas de anticipación, los devotos fans de “Los jóvenes y los inquietos”finalmente están cumpliendo su deseo: su superpareja de telenovelas favorita, Cricket y Danny, le están dando al matrimonio una segunda oportunidad.. La boda tan esperada está programada para el 21 de noviembre, seguida de una gran recepción el 24 de noviembre.

Un cambio de último minuto en un vestido de novia normalmente enviaría a cualquier novia de la vida real a una situación estresante y completa. Pero en “Y&R”, ese mismo ajuste se tradujo en un momento de pura inspiración hollywoodiense, inspirándose en Selena Gomez y “Sex and the City”.

«Encontramos este vestido increíble por el que votaron los espectadores», dice Lauralee Bellquien ha interpretado a Cricket desde 1983. Cuando llegó el día de grabar la boda y la recepción, los actores y el equipo trabajaron muchas, muchas horas. Se dieron cuenta de que Cricket pasaba mucho tiempo de pie, sentado, de pie y sentado otra vez. Al final del día, la diseñadora de vestuario Mandi Line se acercó a Bell con la idea de un segundo vestido, y Cricket se puso otro vestido de novia más informal y cómodo para la recepción.

La estrella de ‘The Young and the Restless’, Lauralee Bell, con el vestido de novia de Cricket y con miguel damián (Danny) en la recepción de la boda de Cricket y Danny. (Howard Wise/jpistudios)

Literalmente, la noche anterior, Bell y Line estaban hablando sobre la boda de Selena Gomez y los tres impresionantes vestidos personalizados de Ralph Lauren que usó ese gran día. Fue un momento de iluminación. Line ya tenía el vestido perfecto como posible contendiente, pero no era una de las tres opciones específicas por las que los fanáticos habían votado. “Mandi dijo: ‘El cuarto vestido que nos encantó tanto, que pensamos que podría ser demasiado informal como contendiente, ¿qué opinas sobre cambiarlo por un vestido de recepción?’”, recuerda Bell. “Mandi dice: ‘Vete a la cama y piénsalo’. … Fue una elección realmente inteligente. Y los aficionados no se lo esperan en absoluto”.

Hasta ese momento, reunir posibles opciones de vestidos para que los fanáticos eligieran había sido un proceso que requería mucho tiempo. «Lo primero es bajar las siluetas», dice Line. “Lauralee y yo hablamos sobre cuáles son las siluetas que funcionaban mejor para ella y su cuerpo, qué escogería Cricket y qué elegiría Lauren. [Fenmore] También tendría en sus archivos y arsenal. Le dije a Lauralee: ‘¿Podemos tener un momento Carrie Bradshaw?'», dijo Line sobre el personaje fashionista de Sarah Jessica Parker en «Sex and the City». «Como mujer que nunca se ha casado, necesitaba un momento Carrie Bradshaw. Ella dice: ‘Chica, haz lo tuyo’. Así que Lauralee y yo fuimos al centro de Los Ángeles y pasamos un día allí, y esto se suma a que ya paso tiempo en línea. Hablamos con la diseñadora de vestidos de Q Bridal. Dijeron porque ven el programa: ‘Toma lo que quieras’”.

La boda de Danny y Cricket en ‘The Young and the Restless’ (Bill Inoshita/CBS) CBS

Vestir al novio, interpretado por Michael Damian, fue mucho más fácil. «Tenía como seis capas de Spanx. A nadie le importa mi esmoquin de Tom Ford», bromea Damian, quien se probó el esmoquin y de inmediato dijo: «Esto es todo». El pin en la solapa de Danny es un diamante “C” (de Cricket/Christine).

Los fanáticos que han enviado a Cricket y Danny desde los años 90 están de enhorabuena. Esta pareja siempre fue una de las favoritas de los fanáticos., sobre todo porque los actores eran adolescentes cuando su amistad se convirtió en amor. Se casaron en la pantalla en Maui en 1990, pero apenas cinco años después, una red de acciones y mentiras destrozó todo.

“Esta sesión es especial porque lleva 30 años preparándose, por lo que hay un entusiasmo burbujeante al respecto”, dice Damian. «Los fanáticos han sido probablemente los que más nos han apoyado en el planeta y realmente han estado con nosotros todos estos años y no han perdido la fe. Y el viernes, no creo que se sientan decepcionados porque realmente hay algunas sorpresas agradables. Tenemos algunos compañeros de reparto maravillosos que regresan, como Patty Weaver (Gina), mi hermana, y Tricia Cast (Nina), y hay muchos diálogos realmente nostálgicos que hablan sobre cosas que se conectan con el pasado».

Lauralee Bell (Cricket), Christian LeBlanc (Michael) y Michael Damian (Danny), ‘The Young and the Restless’ (Bill Inoshita/CBS) CBS

Y para aquellos que se perdieron la primera boda de Cricket y Danny, podrán verla este Día de Acción de Gracias cuando CBS la retransmita.

Hay algo casi de cuento de hadas en reunir, reconectar y volver a casar a tu primer amor 30 años después de separarse. Ni Cricket ni Danny lo han pensado dos veces antes de volver a comprometerse el uno con el otro. «El primer amor es más poderoso de lo que puedas imaginar y siempre piensas en esa persona. Siempre», dice Bell. «Creo que siempre habrían permanecido juntos excepto por lo que pasó con Phyllis (con quien Danny se casó porque pensó que estaba embarazada de su hijo) y Paul era un amigo del que ella se enamoró y tuvo un matrimonio muy lindo y seguro. Pero cuando se trata del único amor de tu vida o del ‘y si’, sí, siempre es Danny».

Damián no duda en estar de acuerdo. «Si miras clips de Danny, no tiene ninguna duda; siempre dice: ‘Sucederá. Estaremos juntos’. Lo ha estado diciendo desde el primer día. Nunca ha perdido la fe. Sólo tenía que convencer a Cricket”.