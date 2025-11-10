Los 10 mejores lugares para fotografiar en Jordania

Con equipos famosos por su alta cualificación y su facilidad burocrática, Jordania ha sido durante mucho tiempo un destino clave para las producciones de Hollywood, con películas de gran presupuesto como «Dune» y «The Martian» que utilizan localizaciones del país. El recientemente renovado sistema de reembolso en efectivo del reino –que puede otorgar a las producciones un retorno de hasta el 45% del gasto local más beneficios fiscales que pueden sumar ahorros combinados de hasta el 56%– ha hecho que el país sea aún más competitivo como actor de rápido crecimiento en la región de Medio Oriente y Norte de África.

El jefe de servicios de producción y comunicaciones de la Royal Film Commission, Bashar Abu-Nuwar, dice a Variety que el país está experimentando un aumento de interés sin precedentes. Esto no se debe sólo al reembolso, sino también a los grandes esfuerzos de la comisión para flexibilizar los permisos para rodar en Jordania. Además, los equipos de los EE. UU., el Reino Unido y otros países europeos importantes no necesitan una visa de trabajo para filmar en el reino, solo se necesita una visa de entrada emitida rápidamente.

«Está en la agenda nacional promover sitios arqueológicos para filmar», dice Abu-Nuwar. “Normalmente es bastante complicado obtener permisos para rodar en sitios arqueológicos, pero en Jordania los estamos promoviendo activamente.

«Hemos hecho el proceso mucho más flexible y sencillo», añade. «Para rodar en lugares públicos, calles y zonas abiertas, sólo hay que pasar por la comisión cinematográfica. Se necesitan tres días como máximo. En casos excepcionales, es posible que incluso podamos expedir los permisos el mismo día». Para los sitios antiguos, la gobernanza local tarda cinco días en emitir un permiso para el cierre total, mientras que los lugares que dependen del apoyo militar tardan hasta 10 días.

‘El marciano’ sustituyó el desierto de Jordania por Marte.

También es clave para la estrategia de la Film Commission dejar claro que “no hay líneas rojas” para las producciones extranjeras. «No pedimos un guión. Por eso somos tan eficientes a la hora de conceder permisos rápidamente», afirma. “Sólo revisamos sinopsis, por lo que no tenemos la [threat] de censura. Disponemos de amplias directrices, que se centran principalmente en no promover la violencia o el odio entre religiones, pero pase lo que pase, no pedimos guiones para rodar en Jordania”.

Con el reino ofreciendo tantos incentivos a las producciones extranjeras, Variety reunió una lista de las 10 mejores localizaciones para rodar en Jordania:

Wadi Rum

Wadi Rum es la postal cinematográfica clave del país y el escenario de importantes producciones de Hollywood como “Dune”, “The Martian” y “Star Wars”. El área protegida ofrece dunas de arena roja, imponentes acantilados de arenisca y puentes de roca naturales. Incluye una zona cinematográfica de 28,745 acres exclusivamente preservada para producciones cinematográficas, que brinda a los cineastas acceso controlado, apoyo logístico y protección ambiental. Su terreno parecido a Marte se ha duplicado para mundos antiguos y extraterrestres en importantes películas internacionales, y los permisos de rodaje se obtienen fácilmente sin pagar tarifas de ubicación. Los campamentos de lujo en el desierto ofrecen alojamiento dentro de la reserva, o las tripulaciones pueden alojarse en Aqaba, a solo 45 minutos en coche.

Centro de Ammán

También conocido como Al-Balad, el centro de Ammán es el corazón histórico y cultural de la capital de Jordania. Con una combinación dinámica de edificios patrimoniales, ruinas romanas y bulliciosos mercados, el área ofrece un auténtico telón de fondo urbano del Medio Oriente, con la Ciudadela y el Teatro Romano, ambos elevándose sobre las calles de la ciudad, también ideales para sesiones fotográficas tanto de época como contemporáneas. Aunque la accesibilidad es moderada y requiere una gestión controlada del tráfico, la textura distintiva del distrito, con sus fachadas de piedra caliza envejecida, callejones estrechos y una vida callejera vibrante, rara vez se compara con ningún otro lugar de la región.

como sal

Un sitio oficial del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la ciudad en la ladera cerca de Ammán captura la vida jordana del siglo XX. Las calles estrechas y las fachadas ornamentadas de este antiguo centro comercial del Imperio Otomano lo hacen ideal para producciones que exploran historias históricas, con ubicaciones clave que incluyen el Museo Histórico de la Sal y una imponente mezquita otomana con vista a un gran mercado de alimentos. El municipio apoya activamente a los equipos de filmación, ofreciendo una fuerte coordinación logística. El sitio ha duplicado Bagdad, Jerusalén y El Cairo, entre otros, y ha albergado producciones que incluyen “Transformers: Revenge of the Fallen”.

‘Transformers: La venganza de los caídos’ estuvo entre las películas rodadas en As-Salt. Comisión Real de Cine

Sitio arqueológico de Umm Al-Jimāl

Umm Al-Jimāl, situado en el noreste de Jordania, es un sitio bizantino y nabateo notablemente conservado, construido en piedra de basalto negro y que data del siglo V. A menudo llamado el “Oasis Negro”, ofrece una identidad visual austera y de otro mundo, perfecta para epopeyas históricas o proyectos de género postapocalípticos. Las antiguas estructuras de varios pisos, iglesias y sistemas de agua permanecen intactos, lo que proporciona un valor de diseño natural. Se puede acceder al terreno por caminos pavimentados con amplios espacios abiertos adecuados para los campamentos base de la tripulación y el almacenamiento de equipos.

Pequeña Petra (Siq al-Barid)

Ubicado en el suburbio norte de Petra, este distintivo sitio nabateo tallado en arenisca de color rojo rosa con un espectacular cañón se presta para proyectos de aventura, ciencia ficción o históricos. Menos concurrida que Petra, ofrece mayor flexibilidad preservando al mismo tiempo el mismo impacto geológico. Las condiciones de iluminación del sitio (difusión suave durante las horas doradas) son particularmente adecuadas para una cinematografía atmosférica de alto nivel que también podría atraer proyectos publicitarios de alto nivel.

Áqaba

Aqaba, la puerta costera de Jordania junto al Mar Rojo, combina los sitios históricos del país con un lujo modelo. La costa ofrece aguas cristalinas, arrecifes de coral y montañas escarpadas, mientras que el Castillo de Aqaba y el antiguo puerto marítimo ofrecen auténticas texturas históricas. Los desarrollos de alto nivel de la ciudad (Ayla, Saraya y Tala Bay) ofrecen arquitectura contemporánea, puertos deportivos en expansión y complejos turísticos ideales para proyectos de estilo de vida, turismo o marcas de lujo. La infraestructura de la zona respalda producciones a gran escala, con hoteles, enlaces de transporte y zonas libres de impuestos como incentivos clave, lo que la convierte en uno de los destinos costeros visualmente más diversos y más preparados para la producción de Jordania.

Reserva del Humedal de Azraq

La Reserva del Humedal de Azraq, que alguna vez fue un vasto oasis en el desierto, ofrece un contraste con el árido paisaje de Jordania. Administrado por la Real Sociedad para la Conservación de la Naturaleza (RSCN), presenta pantanos llenos de juncos, aves migratorias y lagunas reflectantes, creando imágenes serenas y atmosféricas. Ideal para documentales de naturaleza o películas ecológicas, la reserva ofrece acceso a paseos marítimos, alojamientos ecológicos y llanuras desérticas cercanas que permiten diversas transiciones visuales en distancias cortas. El rodaje requiere coordinación con la RSCN para garantizar el cumplimiento ambiental y la sostenibilidad.

Ajloun

Situada en medio de las tierras altas cubiertas de pinos del norte de Jordania, Ajloun combina el patrimonio medieval con un exuberante paisaje mediterráneo. El emblemático castillo de Ajloun, del siglo XII, tiene vistas a colinas y olivares, con panoramas espectaculares y vistas aptas para drones. La niebla estacional y los valles verdes de la región contrastan fuertemente con la paleta desértica de Jordania, clave para las producciones que buscan la diversidad natural. La infraestructura vial y la proximidad a Ammán (aproximadamente 75 minutos en coche) lo convierten en un lugar aún más práctico.

El castillo de Ajloun fue construido en 1184 y es uno de los muchos tesoros arqueológicos de Jordania. Comisión Real de Cine

Sitio Arqueológico de Umm Qais

Con vistas a los Altos del Golán y al Mar de Galilea, las ruinas de la antigua Gadara ofrecen vistas cinematográficas con capas de arquitectura grecorromana, con estructuras de basalto y piedra caliza, calles con columnatas y un teatro restaurado disponible en la pequeña ciudad del norte. La elevación del sitio ofrece magníficas vistas perfectas para narraciones épicas o escenas contemplativas. Con caminos de acceso establecidos y la cooperación local del Departamento de Antigüedades del país, sigue siendo uno de los sitios antiguos más accesibles y favorables a la producción de Jordania.

‘Indiana Jones y la última cruzada’ se rodó en Umm Qais. Comisión Real de Cine

Valle del Jordán

El Valle del Jordán ofrece un paisaje diverso con una variedad de topografías que se han utilizado en varias producciones internacionales, como el drama bélico biográfico de Matthew Heineman “A Private War”, para duplicarlo en otros escenarios globales. El equipo de producción transformó un sitio de construcción abandonado en Jordania en un convincente sustituto de la ciudad de Homs, Siria, mostrando la extraordinaria adaptabilidad y versatilidad de producción de Jordania.