Amit Shah visita a las víctimas de la explosión en el hospital Lok Nayak y se reúne con Delhi P







El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, visitó el lunes Hospital Lok Nayak en la capital nacional para reunirse con los heridos en la explosión de un coche cerca del Fuerte Rojo, y posteriormente celebró una reunión con el comisionado de policía de Delhi, Satish Golcha, y otros altos funcionarios para revisar la situación.

Shah dijo que la explosión se produjo alrededor de las 7 de la tarde en un automóvil Hyundai i20 en el semáforo de Subhash Marg, cerca del Fuerte Rojo, hiriendo a varios peatones y dañando varios vehículos.

“Esta tarde, alrededor de las 7 de la tarde, se produjo una explosión en un automóvil Hyundai i20 en el semáforo de Subhash Marg cerca del Fuerte Rojo en Delhi. La explosión hirió a algunos peatones y dañó algunos vehículos. Los informes preliminares indican que algunas personas han perdido la vida. Diez minutos después de recibir la información de la explosión, equipos de la Sección contra el Crimen de Delhi y la Sección Especial de Delhi llegaron al lugar”, dijo Shah a ANI.

El Ministro del Interior de la Unión añadió que los equipos de la Guardia de Seguridad Nacional (NSG) y la Agencia Nacional de Investigación (NIA), junto con expertos del Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL), han iniciado una investigación detallada.

«También he hablado con el CP de Delhi y la Brigada Especial a cargo. El CP de Delhi y la Brigada Especial a cargo están presentes en el lugar. Estamos explorando todas las posibilidades y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva, teniendo en cuenta todas las posibilidades. Todas las opciones se investigarán de inmediato y presentaremos los resultados al público». Cha dicho.

El comisionado de policía de Delhi, Satish Golcha, dijo que un vehículo que circulaba lentamente se había detenido en un semáforo en rojo cerca de la estación de metro Red Fort, cuando se produjo la explosión, dañando los vehículos cercanos.

«Hoy, alrededor de las 6:52 pm, un vehículo que circulaba lentamente se detuvo en el semáforo en rojo. Se produjo una explosión en ese vehículo y, debido a la explosión, los vehículos cercanos también resultaron dañados. Todas las agencias, FSL, NIA, están aquí. Algunas personas murieron y otras resultaron heridas en el incidente. La situación está siendo monitoreada», dijo Golcha.

Añadió que el Ministro del Interior de la Unión está siendo informado periódicamente sobre los acontecimientos.

“El Ministro del Interior también nos ha llamado y de vez en cuando compartimos información con él”, dijo Golcha.

El primer ministro Narendra Modi también hizo un balance de la situación y habló con Amit Shah, dijeron fuentes gubernamentales, y agregaron que el primer ministro fue informado sobre las últimas actualizaciones.

Según un alto funcionario del hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP), 15 personas fueron llevadas al hospital después de la explosión.

«Ocho de ellos murieron antes de llegar al hospital. Tres están gravemente heridos. Uno se encuentra en condición estable», dijo a la ANI el superintendente médico del hospital.

Las autoridades confirmaron que siete unidades de bomberos acudieron al lugar y el incendio fue controlado a las 19.29 horas, según informó el subdirector de bomberos, AK Malik.

«Respondimos inmediatamente y siete unidades fueron enviadas al lugar. A las 19:29 horas el incendio fue controlado. Todos nuestros equipos están presentes en el lugar», dijo.

Los testigos describieron escenas de horror, con partes de cadáveres esparcidas por la carretera y varios coches dañados por el impacto.

«Cuando nos acercamos, vimos partes de cadáveres esparcidas por la carretera. Nadie podía entender lo que había pasado», dijo un testigo.

«Me caí tres veces debido a la explosión. Sentí como si todos íbamos a morir», dijo otro comerciante local.

El policía de delhiLos equipos de la NIA y el FSL están investigando conjuntamente el incidente, y los funcionarios afirman que se están examinando todos los ángulos posibles, incluidos los vínculos terroristas.

(Con entradas ANI)





