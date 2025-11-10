Gritos misteriosos en la mezquita que asombraron a amigos, resulta que había un profundo amor por el profeta Mahoma

VIVA – Las historias de la época del Profeta SAW siempre dejan profundas lecciones para los musulmanes. Uno de los más emocionantes es el evento. palmera datilera quien lloro cuando Profeta Muhammad SAW predicando los viernes.

Este evento fue narrado por Jabir bin Abdullah RA y registrado en Mukhtashar Sahih al-Bukhari por el Imam Zainuddin az-Zubaidi. Jabir dijo:

«Cuando el Mensajero de Dios predicaba, solía pararse debajo de una palmera. Cuando le prepararon un púlpito, oímos a la palmera llorar como el grito de una camella preñada, así que bajó del púlpito y acarició el árbol». (HR. Bujari)

El comienzo de la historia en la mezquita del Profeta

Después de migrar a Medina, el primer trabajo del Profeta SAW fue construir la Mezquita del Profeta donde se detuvo su camello. En esa sencilla mezquita, el Mensajero de Dios solía estar apoyado en una palmera mientras daba sermones.

Sin embargo, con el tiempo, el número de congregaciones aumentó. Los amigos de la última fila ya no podían ver el rostro del Profeta. Debido a esto, propusieron que se hiciera un púlpito para que el Profeta SAW pudiera predicar sentado y pudiera ser visto claramente por toda la congregación. El Profeta estuvo de acuerdo.

Cuando se terminó el nuevo púlpito, el Profeta subía a él para predicar los viernes. Fue entonces cuando se escuchó un gemido proveniente de la dirección de la palmera que solía usar como apoyo.

El sonido sonó como el grito de una camella, sacudiendo incluso la mezquita hasta que cayó polvo. El Profeta inmediatamente bajó del púlpito, se acercó al árbol, luego colocó sus manos y lo abrazó. Poco a poco, el llanto cesó.

Entonces el Profeta le dijo a la palmera datilera: «¿Quieres que la traslade a tu jardín original, dando frutos y dando alimento a los creyentes, o te trasladaré al cielo, donde tus raíces beberán de la bebida del cielo y los habitantes del cielo disfrutarán de tus frutos?»

El árbol eligió estar en el cielo. El Profeta también dijo: «Por Allah, si no lo calmo, seguramente seguirá llorando hasta el fin del mundo porque me extraña».