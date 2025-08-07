Fox News busca tirar la demanda de difamación de Gavin Newsom

Fox News ha presentado una moción para tirar Gavin Newsom«S $ 787 millones de demanda de difamación, argumentando que el gobernador está tratando de crear un» espectáculo de prensa «para avanzar en sus ambiciones presidenciales.

Periódico demandado En junio, alegando que el anfitrión de Fox, Jesse Watters, lo difamó al afirmar que Newsom mintió sobre una llamada telefónica con el presidente Trump. Watters tiene desde entonces ofreció una cuasi-apologíaDecir que Newsom «no estaba mintiendo, solo era confuso y poco claro».

En el Moción para despedir Archivados el martes, los abogados de Fox News dijeron que los abogados de Newsom habían ofrecido abandonar el caso si Fox emitía una retracción y una disculpa. Los comentarios en el aire de Watters fueron un intento de cumplir con esa solicitud y evitar «litigios inútiles», establece la presentación.

Sin embargo, Newsom no ha retirado la demanda. En respuesta, Fox News ahora afirma que las declaraciones originales eran «sustancialmente ciertas».

La disputa comenzó con las redadas de hielo que tuvieron lugar el 6 de junio, provocando una reacción violenta de los manifestantes. Newsom y Trump hablaron sobre la situación esa noche. Al día siguiente, a medida que la situación se intensificó, Trump federalizó a la Guardia Nacional sobre las objeciones de Newsom. El 10 de junio, se le preguntó a Trump cuándo había hablado por última vez con Newsom.

«Hace un día», dijo Trump. «Lo llamó para decirle, tuve que hacer un mejor trabajo. Está haciendo un mal trabajo».

Newsom respondió en X, anteriormente Twitter, diciendo que «no había ninguna llamada. Ni siquiera un correo de voz. Los estadounidenses deberían alarmarse de que un presidente desplegue a los marines en nuestras calles ni siquiera sabe con quién está hablando».

Luego, la Casa Blanca produjo registros de llamadas para mostrar que Trump había hablado con Newsom el 6 de junio, es decir, cuatro días antes y antes del despliegue.

Watters tomó el lado de Trump en la controversia, diciendo «¿Por qué Newsom mentiría y afirmaría que Trump nunca lo llamó? ¿Por qué haría eso?» El Chyron debajo de él decía: «Gavin mintió sobre la llamada de Trump».

La demanda de Newsom argumenta que Fox lo difamó al distorsionar deliberadamente los hechos y calificándolo de mentiroso para llevar agua para Trump.

En la moción de desestimación, los abogados de Fox News argumentan que Watters estaba ofreciendo su opinión, que es un discurso protegido.

«Newsom hizo una afirmación no calificada de que no se había realizado ninguna llamada cuando, de hecho, él y el presidente Trump habían hablado unos días antes», dice la presentación. «Newsom no puede crear condiciones maduras para la confusión o la mala interpretación y luego exigir un rescate de $ 787 millones de una organización de noticias que toma sus palabras al pie de la letra».

Fox también argumenta que no se debe permitir a Newsom demandar en Delaware, diciendo que evitó deliberadamente la presentación en California, donde las demandas frívolas pueden enfrentar posibles sanciones.