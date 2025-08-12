Aclaración, Dahlia Polonia enfatizó no mover las creencias debido a Fandy Christian

VIVA – Dahlia Polonia Finalmente habló después de la cuestión del que cambió la confianza. Últimamente, el público tenía curiosidad por las creencias adoptadas por Dahlia Polonia después de la demanda de divorcio presentada por Dahlia Polonia al Tribunal Religioso de Badung, Bali.

Muchos públicos sospecharon que la madre de tres hijos cambió la confianza por el hecho de seguir la confianza Cristiano fandy. Con respecto a la acusación, Dahlia Polonia lo despidió. ¡Desplácese aún más para descubrir la continuación de la historia!

En un video subido por Dahlia Polonia en sus historias de Instagram el lunes por la noche, 11 de agosto de 2025, enfatizó que nunca había cambiado de confianza debido a Fandy Christian. Dahlia Polonia hizo esta aclaración con preguntas planteadas por los internautas en la función QNA en su Instagram.

«No hay chicos, creo que expliqué en todas partes y a menudo. Nada, nada», dijo Dahlia Poland, citada de su cuenta de Instagram, martes 12 de agosto de 2025.

Dahlia Poland reveló además que decidió cambiar las creencias para convertirse en cristianos porque era su deseo personal. También reveló que Fandy Christian tampoco era una religión cristiana sino una católica.

«Decidí ir al cristianismo porque mis propias creencias y mi fandy eran católicos», continuó.

Dahlia también reveló que todo este tiempo ella y Fandy Christian vivieron junto con diferencias en las creencias del otro. Por lo tanto, esta declaración al mismo tiempo confirma al público que ninguno de ellos cambia la confianza de los deseos de sus socios.

Dahlia Polonia aclaró sobre creencias conmovedoras Foto : Historias de Instagram Dahlia Polonia

«Decidí ir al cristianismo porque mi corazón era así. Hasta ahora, Fandy y yo teníamos una confianza diferente en realidad. Todavía era católico, los cristianos, por lo que nadie cambió la religión para nadie que no estaba allí», dijo.

Dahlia también expresó brevemente su decepción porque a menudo se le preguntó sobre la confianza que adoptó.

«Hmmm realmente aburrió discutiendo esto», dijo.

Mientras tanto, relacionado con su condición actual después de solicitar el divorcio a Fandy Christian. Dahlia Polonia afirmó estar en buenas condiciones, incluso podría reír todo el día.

«Gracias por preguntarme tan feliz, solo felices, todavía me estoy riendo todos los días todo el día. Este cambio de hombre, hmm, hmm, ver que el video de la persona que cae sigue riendo, soy feliz, gracias», dijo.