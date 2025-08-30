Lo que sucede con los aranceles de Trump después de que la corte estadounidense los derribó







El presidente Donald Trump ha reclamado audazmente un poder prácticamente ilimitado para evitar Congreso e imponer impuestos radicales a los productos extranjeros.

Ahora un tribunal federal de apelaciones ha lanzado un obstáculo en su camino.

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal dictaminó el viernes que Trump fue demasiado lejos cuando declaró emergencias nacionales para justificar imponer impuestos de importación radicales en casi todos los países de la Tierra. El fallo confirmó en gran medida una decisión de mayo de un tribunal de comercio federal especializado en Nueva York. Pero la decisión del Tribunal de Apelaciones de 7-4 arrojó una parte de ese fallo, golpeando los aranceles de inmediato, permitiendo que su tiempo de administración apele ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El fallo fue un gran revés para Trump, cuyas políticas comerciales erráticas han sacudido los mercados financieros, paralizaron a las empresas con incertidumbre y aumentó los temores de precios más altos y un crecimiento económico más lento.

La decisión del tribunal se centra en las tarifas Triunfo Destacó en abril en casi todos los socios comerciales de los Estados Unidos y los gravámenes que impuso antes en China, México y Canadá.

El 2 de abril, que denominó «Día de Liberación», Trump impuso los llamados aranceles recíprocos, hasta el 50 por ciento en los países con un déficit comercial de los Estados Unidos y una línea de base del 10 por ciento en casi todos los demás.

Más tarde, el presidente detuvo los aranceles recíprocos durante 90 días para permitir el tiempo de los países para negociar acuerdos comerciales y barreras más bajas para las exportaciones estadounidenses. Algunos, incluidos el Reino Unido, Japón y la UE, llegaron a acuerdos desiguales con Trump para evitar tarifas más pronunciadas.

Los países que se resistieron o enojaron a Trump enfrentaron sanciones más severas a principios de este mes: LAOS fue abofeteado con una tarifa del 40 por ciento, Argelia con 30 por ciento, mientras que los aranceles basales permanecieron vigentes.

Reclamando un poder extraordinario para actuar sin la aprobación del Congreso, Trump justificó los impuestos bajo la Ley Internacional de Potencias Económicas de Emergencia de 1977 al declarar los déficits comerciales de larga data de los Estados Unidos «una emergencia nacional».

En febrero, había invocado la ley para imponer aranceles a Canadá, México y China, diciendo que el flujo ilegal de inmigrantes y drogas en la frontera de los Estados Unidos equivalía a una emergencia nacional y que los tres países necesitaban hacer más para detenerlo.

La Constitución de los Estados Unidos le da al Congreso el poder de establecer impuestos, incluidas las tarifas. Pero los legisladores han permitido que los presidentes asuman más poder sobre los aranceles, y Trump lo ha aprovechado al máximo.

El desafío judicial no cubre otros aranceles de Trump, incluidas las gravámenes sobre el acero extranjero, el aluminio y los autos que el presidente impuso después de las investigaciones del departamento de comercio concluyó que esas importaciones eran amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Tampoco incluye aranceles que Trump impuso a China en su primer mandato, y el presidente Joe Biden mantuvo, después de que una investigación del gobierno concluyó que los chinos usaron prácticas injustas para dar a sus propias empresas tecnológicas una ventaja sobre los rivales de los Estados Unidos y otros países occidentales.

La administración había argumentado que los tribunales habían aprobado el uso de emergencias del entonces presidente Richard Nixon de los aranceles en el caos económico que siguió a su decisión de poner fin a una política que vinculó la Dólar estadounidense al precio del oro. La administración de Nixon citó con éxito su autoridad bajo el comercio de 1917 con la Ley enemiga, que precedió y suministró parte del lenguaje legal utilizado más tarde en IEEPA.

En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos en Nueva York rechazó el argumento, dictaminando que los aranceles del Día de Liberación de Trump «exceden cualquier autoridad otorgada al Presidente« bajo la ley de poderes de emergencia. Al llegar a su decisión, el tribunal comercial combinó dos desafíos: uno de cinco negocios y otra por 12 estados de los Estados Unidos, en un solo caso.

El viernes, el Tribunal Federal de Apelaciones escribió en su fallo de 7-4 que «parece poco probable que el Congreso tuviera la intención de … otorgar al Presidente una autoridad ilimitada para imponer aranceles».

Una disidencia de los jueces que no estuvieron de acuerdo con el fallo del viernes despejan un posible camino legal para Trump, concluyendo que la ley de 1977 que permite acciones de emergencia «no es una delegación inconstitucional de la autoridad legislativa bajo las decisiones de la Corte Suprema», que ha permitido a la legislatura otorgar algunas autoridades tarifas al presidente.

El gobierno ha argumentado que si los aranceles de Trump son atacados, podría tener que reembolsar algunos de los impuestos de importación que ha recaudado, entregando un golpe financiero al Tesoro de los Estados Unidos. Los ingresos de las tarifas totalizaron 159 mil millones de dólares en julio, más del doble de lo que era en el mismo punto del año anterior. De hecho, el Departamento de Justicia advirtió en una presentación legal este mes que revocar los aranceles podría significar «ruina financiera» para los Estados Unidos.

También podría poner a Trump en un terreno inestable al tratar de imponer aranceles en el futuro.

«Si bien los acuerdos comerciales existentes pueden no desentrañarse automáticamente, la administración podría perder un pilar de su estrategia de negociación, que puede envalentonar a los gobiernos extranjeros para resistir las demandas futuras, retrasar la implementación de compromisos previos o incluso buscar renegociar los términos», dijo Ashley Akers, asesor principal de la firma de abogados de Holland & Knight y ex abogado de la lima de la justicia, dijo antes de las apelaciones judiciales.

El presidente prometió llevar la lucha al Tribunal Supremo. «Si se le permite ponerse de pie, esta decisión literalmente destruiría a los Estados Unidos de América», escribió en su plataforma medial social.

Trump tiene leyes alternativas para imponer impuestos de importación, pero limitarían la velocidad y la gravedad con la que podría actuar. Por ejemplo, en su decisión en mayo, el tribunal comercial señaló que Trump conserva un poder más limitado para imponer aranceles para abordar los déficits comerciales bajo otro estatuto, la Ley de Comercio de 1974. Pero esa ley restringe los aranceles al 15 % y solo 150 días en países con los que Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales.

La administración también podría invocar gravámenes bajo una autoridad legal diferente, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, como lo hizo con aranceles sobre acero extranjero, aluminio y autos. Pero eso requiere una investigación del Departamento de Comercio y no se puede imponer simplemente a discreción del presidente.





