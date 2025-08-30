El Ministro de Asuntos del Interior alienta al papel activo del gobierno regional a expandir el movimiento de alimentos baratos para mantener la estabilidad de los precios.

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian alentó el papel activo del gobierno regional (PEMDA) en la expansión del movimiento Alimento Barato (GPM) para mantener la estabilidad de los precios. Esto se transmitió mientras asistía al evento GPM simultáneamente para animar el 80 aniversario (aniversario) de la independencia de Indonesia, en la Oficina Central del Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura) Yakarta, sábado (30/30/2025).

En sus comentarios, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó la importancia de mantener la seguridad alimentaria como una manifestación tangible del significado de la independencia. Esto está en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto, quien prestó gran atención al sector alimentario.

«Como sabemos que el presidente está muy atención sobre la comida. Entre ellos dijo que la independencia, no solo la independencia del colonialismo, sino que nuestra independencia puede alimentar a nuestra propia gente, la autosuficiencia en los alimentos», dijo.

Afirmó el Ministro del Interior, GPM es uno de los pasos concretos del gobierno para mantener la disponibilidad y estabilidad de los precios de los alimentos, en particular arroz. Del stock total de Bulog de alrededor de 4 millones de toneladas, se vergan hasta 1.3 millones de toneladas para mantener la estabilidad de los precios a través del arroz SPHP (estabilización de suministro y precio de alimentos).

«Por lo tanto, estos 1.3 millones de toneladas si contamos, hasta finales de diciembre, aproximadamente 7 mil toneladas [disalurkan] por día. Esta es la difícil tarea de Kabulog, el jefe de la Agencia Nacional de Alimentos, y todos estamos incluidos Ministerio del Interior Apoyo «, dijo.

Explicó que Bulog distribuyó un mínimo de 7 mil toneladas de arroz SPHP por día a través de varios canales de distribución, que van desde el mercado popular, empresas regionales de propiedad regional (BUMD), el movimiento barato del mercado en poder del gobierno regional, hasta el comercio minorista. De hecho, una serie de partes como el TNI, POLRI, así como la Cámara de Comercio e Industria (Kadin) participaron al proporcionar subsidios de precios para que la comunidad arroz sea más asequible.

«Luego también involucra al comercio minorista moderno, ingresar a los minoristas minoristas, el mercado mini-Mini, hemos revisado directamente, hemos ingresado allí. Bueno, estos son movimientos para estabilizar los precios, especialmente el arroz, el uso de arroz de stock llamado SPHP, envasado de 5 kilogramas, con precios. [per kilogram] Rp12,000, que se vende para RP. 60,000 «, explicó.

El Ministro del Interior también le pidió al gobierno regional que expandiera la implementación de GPM al nivel subdistrito. Según él, el subdistrito es la punta de lanza del gobierno cerca de la comunidad, de modo que la presencia de GPM a este nivel será más efectiva para mantener la asequibilidad de los precios y la disponibilidad de alimentos básicos.

«Expreso un gran aprecio al Sr. Ministro, Kabulog, quien ha iniciado este movimiento, para lanzar a través del método del subdistrito. Debido a que el número de nuestros subdistritos es de 7,285 en Indonesia. Y luego aquellos que se han registrado para participar en este movimiento, hoy, el total es de 4,663 subdistritos», dijo.

Agregó el Ministro de Asuntos Interiores, el gobierno junto con todas las partes interesadas continuaría expandiendo la gama de programas para que las acciones de arroz de Bulog realmente llegaran a la gente. Además, según los datos de inflación que se prescriben cada semana, se ha demostrado que este movimiento masivo es efectivo para mantener la estabilidad de los precios.

«Este evento es únicamente que trabajamos para la gente, de modo que nuestra gente en particular, el arroz aún puede ser asequible, disponible, y el precio también puede ser alcanzado por la comunidad, no cargar a la comunidad», concluyó.

Para obtener información, a esta actividad asistieron el Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman, Ministro de Trade Budi Santoso y presidente presidente de Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Además, también se llevó a cabo una discusión con representantes del gobierno regional electo que estuvieron presentes en línea, incluidos la provincia de Sumatra North Sumatra, Yapen Regency, Pinrang Regency y Yogyakarta City.