Llega la precuela de Juego de Tronos

Es hora de regresar a los Siete Reinos.

HBO ha presentado el primer tráiler de “Un Caballero de los Siete Reinos”, una precuela de “Game of Thrones.” La serie de seis episodios se estrenará el 18 de enero.

El lema oficial de la serie dice: «Un siglo antes de los acontecimientos de ‘Juego de Tronos’, dos héroes improbables vagaban por Poniente: un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientado en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas, todo Espera a estos amigos improbables e incomparables”.

“Un Caballero de los Siete Reinos” está basada en las novelas del autor George RR Martin tituladas “Tales of Dunk and Egg”. Peter Claffey interpreta a Ser Duncan el Alto, un caballero errante de Poniente, y Dexter Sol Ansell es su diminuto escudero Egg, que en realidad es el Príncipe Aegon Targaryen (sin relación con ninguno de los personajes del mismo nombre en la otra serie precuela de HBO, “House of the Dragon”).

El programa también está protagonizado por Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor, Steve Wall y Danny Webb.

“Un Caballero de los Siete Reinos” está escrita y producida por Martin e Ira Parker (“House of the Dragon”). Ryan Condal (“House of the Dragon”), Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw también serán productores ejecutivos de la serie. Adina Smith (“Lessons In Chemistry”, “Hanna”) dirigirá tres de los seis episodios de la temporada, con Harris dirigiendo los últimos tres episodios de la temporada.

Mira el avance a continuación.