Ustaz Khalid Basalamah sugiere no tener gatos, mejor digamos gallinas, esta es la razón

Jacarta – Los gatos son conocidos como las mascotas más populares del mundo. Su cara adorable, su comportamiento divertido y su carácter mimado enamoran a mucha gente. No son pocos los que están dispuestos a gastar mucho dinero para proporcionar la mejor alimentación, cuidados rutinarios e incluso accesorios de lujo a su amado gato.

Sin embargo, en medio del gran amor del público por los gatos, ha surgido una visión diferente. Ustaz Khalid Basalamah. En una conferencia subida a su canal de YouTube, aconsejó a los musulmanes que no tuvieran gatos en casa y que prefirieran las gallinas como mascotas.

«Mi consejo es que no tener un gatoaunque Abu Hurairah una vez lo preservó, su único compañero del Profeta, nadie estaba preservando al otro. Pero, de hecho, el Profeta no lo dijo, sólo que era mejor no conservar la conferencia”, dijo Ustaz Khalid Basalamah en YouTube Ustaz Khalid Basalamah.

Esta opinión no carece de razón. Según él, los gatos son animales con colmillos cuyas heces se clasifican como impurezas y puede interferir con la pureza de la casa y el culto.



Lisa de Blackpink y su gato mascota. Foto : Instagram.com/lalalalisa_m

«La orina del gato.

Luego lo comparó con las gallinas, que pensó que era mejor conservar porque su estado impuro era diferente.

«A diferencia de los pollos, los pollos son animales que se pueden comer, sus excrementos son inmundos, es decir, no se vuelven inmundos si los limpias, no hay problema», añadió.

Sin embargo, en principio el Islam no prohíbe tener gatos. En la historia islámica, también se sabía que varios de los compañeros del Profeta tenían gatos, y el profeta Mahoma nunca los prohibió.

Por lo tanto, la decisión de mantenerlo o no sigue siendo una elección individual, siempre y cuando se mantenga la limpieza de la casa y del lugar de culto.

Para los musulmanes que optan por tener gatos, es importante prestar atención al aspecto de la limpieza. Una cosa que hay que cuidar es la costumbre del gato de no defecar en casa.

Consejos para evitar que los gatos orinen y defequen sin cuidado en casa