La escritura estaba en la pared para Russell Wilson desde el momento en que el Gigantes de Nueva York Redactado Ole Miss Quarterback Jaxson Dart en la primera ronda del 2025 Draft de la NFL – Esto lo hizo oficial.

El entrenador en jefe de los Gigantes, Brian Daboll, se mudó a Bench Wilson y comenzó a Dart Oficial el martes 23 de septiembre, antes de su juego de la Semana 4 contra el Chargers de Los Ángeles. Aparentemente cierra el capítulo sobre la viabilidad de Wilson como titular de la NFL después de un inicio de temporada 0-3 y solo 3 años después del Broncos de Denver lo firmó con una extensión de contrato de 5 años y $ 242.5 millones.

«El futuro es ahora: el Gigantes están haciendo que el novato de primera ronda QB Jaxson se estremezca su titular «, Ian Rapoport de NFL Network Escribió en su cuenta oficial X. «… Después de solo un breve inicio y un registro de 0-3, Russell Wilson se dirige al banco. Los Gigantes tenían un paquete de jugadas para Dart. Ahora, lo desatarán todo «.

Wilson pasó la temporada 2024 con el Pittsburgh Steelers Después de ser liberado por los Broncos en marzo de 2024 y firmó un contrato de 1 año, $ 10.5 millones con los Gigantes el 27 de marzo.

En 3 juegos con los Gigantes, Wilson ha sido uno de los peores quarterbacks de la NFL: ocupa el puesto 30 en la NFL con una calificación de 34.3 QB y tiene 778 yardas aéreas, 3 touchdowns y 3 intercepciones.

La desastrosa carrera de Wilson con Broncos

El desastroso comercio de los Broncos para Wilson en 2022 fue llamado el «peor comercio de la NFL de los últimos 10 años» por Kristopher Kristopher de Bleacher Report.

Las consecuencias del intercambio terminaron siendo nucleares en términos de finanzas: $ 85 millones en dinero de la tapa muerta repartidas durante las temporadas 2024 y 2025 después de que Wilson fue liberado.

“El intercambio de 2022 de los Denver Broncos por Russell Wilson ha sido eclipsado en gran medida por el desastroso acuerdo que Cleveland hizo Deshaun Watson En la misma temporada baja «, escribió Knox.» Sin embargo, eso no significa que el acuerdo de Denver fuera bueno. De hecho, el comercio de Wilson podría considerarse el peor de la última década si no fuera por la debacle de Watson. Los Broncos tosieron dos selecciones de primera ronda, dos selecciones de segunda ronda, una selección de quinta ronda, mariscal de campo Lock Drewliniero defensivo Shelby Harris y ala cerrada Noé Fant para adquirir Wilson y una selección de cuarta ronda. Los Broncos luego firmaron a Wilson con una extensión por valor de $ 242.6 millones en cinco años con $ 161 millones garantizados ”.

Payton, Wilson Witted Heads en una temporada juntos

El reloj estaba marcando a Wilson en Denver cuando Nathaniel Hackett fue despedido después de una temporada como entrenador en jefe de Denver en 2022 y reemplazado por el ex Santos de Nueva Orleans Entrenador en jefe y campeón del Super Bowl Sean Payton.

Wilson y Payton Famosas cabezas y Wilson fueron 11-19 en sus 2 temporadas con los Broncos.

Después de perderse los primeros 6 juegos de la temporada debido a una lesión, Justin Fields Comenzó en su lugar: Wilson regresó para ir 6-5 para los Steelers, quienes llegaron a los playoffs de la AFC antes de perder ante el Ravens de Baltimore En la ronda de comodín de la AFC.

Está muy lejos del tiempo de Wilson como uno de los quarterbacks de élite de la NFL en 10 temporadas con el Seattle Seahawks De 2012 a 2021, cuando llevó la franquicia a su primera victoria en el Super Bowl después de la temporada 2013 e hizo 9 Pro Bowls.