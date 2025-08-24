Lista de revisión de votantes de Bihar: EC recibe documentos del 98.2 por ciento de los electores







El Comisión electoral El domingo dijo que ya ha recibido los documentos del 98.2 por ciento de los votantes, con ocho días restantes para que los ciudadanos presenten reclamos y objeciones al borrador del rollo electoral de Bihar, publicado como parte de la revisión intensiva especial (SIR) de la lista electoral.

Según PTI, el organismo de la encuesta enfatizó que el período de reclamos y objeciones brinda a los electores la oportunidad de rectificar los errores en los rollos de borrador, así como a enviar cualquier documento que no puedan haber proporcionado durante su presentación de formularios de enumeración.

«Según la información recibida de la oficina de CEO BIHARHasta la fecha en que se han recibido documentos de 98.2 por ciento de electores «, declaró la Comisión Electoral.

Entre el 24 de junio y el 24 de agosto, durante 60 días, el 98.2 por ciento de las personas presentaron sus documentos, informó PTI.

«Esto significa un promedio de aproximadamente 1.64 por ciento por día. Todavía quedan ocho días hasta el 1 de septiembre, con solo el 1.8 por ciento de los electores restantes para la presentación de los documentos», agregó la comisión.

El Tribunal Supremo ha ordenado a la autoridad electoral que acepte Aadhaar o cualquiera de los 11 documentos enumerados de personas que buscan inclusión en la lista de votantes.

La Comisión Electoral ha buscado la fe del Tribunal Apex en la realización de SIR de Rollos Electorales en Bihar con destino a las encuestas.

No permitirá que NDA robe los votos de los pobres a través de Sir: Rahul Gandhi

Líder De la oposición en Lok Sabha, Rahul Gandhi, acusó el domingo al gobierno de la Alianza Democrática Nacional (NDA) de intentar «robar votos en nombre de la revisión intensiva especial (SIR) de las listas electorales» en Bihar antes de las encuestas de la Asamblea, informó PTI.

Al dirigirse a una manifestación como parte del «votante Adhikar Yatra», el líder del Congreso también criticó al gobierno central de Bharatiya Janata (BJP) por «cerrar todas las oportunidades de empleo» para los pobres y jóvenes del país.

«El Narendra Modi Gobierno … después de privatizar las unidades del sector público … ahora quiere robar votos a los pobres a través del señor con la ayuda de la Comisión Electoral ”, alegó.

«El bloque de la India no permitirá que esto suceda en Bihar. La Constitución garantiza la igualdad de derechos a todos los ciudadanos del país … El señor es anticonstitucional. La gente de Bihar dará una respuesta adecuada al BJP y sus aliados en las encuestas de la Asamblea», dijo.

El ‘votante Adhikar Yatra’ de 1.300 km se lanzó el 17 de agosto desde Sasaram. Cubrirá más de 20 distritos durante 16 días y concluirá con una manifestación en Patna el 1 de septiembre.







