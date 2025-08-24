Pyongyang, Viva – Líder Corea del Norte Kim jong un jong u nuevamente mostrando su poder militar observando directamente la prueba de dos tipos de disparos misil Nuevo anti-air. El juicio que se celebró el sábado fue anunciado por los medios oficiales de Corea del Norte, KCNA, el domingo 24 de agosto de 2025.

KCNA Mencionando, los ensayos mostraron con éxito la efectividad de los misiles para tratar con amenazas aéreas, como aviones no maníacos y misiles de crucero. Según los informes, Kim también dio una tarea «importante» a los científicos de defensa, aunque no se explica más.

El informe no mencionó la ubicación de la prueba o la declaración especial dirigida a Washington o Seúl.

Esta prueba tiene lugar en el medio de la dinámica del área geopolítica. El nuevo presidente surcoreano, Lee Jae Myung, estaba en Tokio para asistir a una reunión con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba.

Ambos acordaron fortalecer la cooperación bilateral al tiempo que profundizó las asociaciones trilaterales con los Estados Unidos, para enfrentar desafíos conjuntos, incluido el programa nuclear de Corea del Norte.

Está previsto que Lee se vaya a Washington el domingo para continuar la reunión máxima con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, Pyongyang rechazó la invitación de Seúl y Washington para regresar a la mesa de negociaciones con respecto a los programas de armas nucleares y de misiles, con Kim Jong Un, lo que en realidad fortaleció las relaciones estratégicas con Rusia.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Corea del Norte ha enviado a miles de tropas y varias armas, incluidas artillería y misiles balísticos, para ayudar a la operación militar del presidente Vladimir Putin.

A los analistas les preocupa que esta cooperación abra oportunidades para que Moscú suministre nuevas tecnologías que puedan fortalecer el sistema de defensa aérea de Corea del Norte, que se considera que envejece.

El gobierno de Corea del Sur había revelado previamente que Rusia había suministrado misiles y otros equipos para fortalecer la defensa aérea de Pyongyang, incluso sin detallar el tipo de sistema dado.

La semana pasada, Kim Jong Un también dirigió una ceremonia de tributo para las tropas norcoreanas que fueron desplegadas en Ucrania. Los medios gubernamentales informaron que Kim dio el título de «héroes» al ejército que regresó, y colocó una medalla además de 101 retratos de víctimas que murieron en el campo de batalla.

Según la evaluación de la autoridad de Seúl, alrededor de 15,000 tropas norcoreanas han sido enviadas a Rusia desde el otoño del año pasado. De estos, alrededor de 600 personas fueron reportados por la batalla.

Además, Kim dijo que aprobó la entrega de miles de trabajadores y minas de la construcción militar al área de KEC, Rusia, que se espera que se lleve a cabo pronto.