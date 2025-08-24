Primero en Indonesia, la tecnología de la tecnología del doctor UNDEIP -Sistema de drenaje experto en el drenaje de agua sipónica

SEMARANG (Antara) – Estudiante del programa de doctorado a través de la Clase de Investigación 2022 Universidad Diponegoro (sindip) Semarang Akhmad Zikri ganó con éxito un doctorado en el campo del drenaje del sistema tecnológico Siponic Water en Indonesia.

La prueba de doctorado se completó en la Facultad de Ingeniería Mecánica del Departamento de Infinguidias de Infinguidor, el miércoles, con los co-promotores que consisten en Rusnaldy, St., PhD, Ojo Kurdi, st., Mt., PhD (promotor) y Syaiful, st., PhD.

Explicó que la tecnología del sistema de drenaje de agua de lluvia sífifónica que creó y refinó, Indonesia igual a países desarrollados como Gran Bretaña, América, Australia y otros.

Gracias a este descubrimiento, significó un hito importante en el desarrollo de un sistema moderno de drenaje de agua de lluvia que no solo es eficiente, sino que también respalda el concepto de desarrollo sostenible.

La investigación sobre el drenaje del sistema tecnológico Siponic Water fue realizada de forma independiente por Akhmad Zikri, quien también se desempeñó como director de PT Siphonic Flow Mandiri.

Los resultados de este estudio no solo colocan a Indonesia como un país que tiene científicos en profundidad de experiencia en el campo de la tecnología de sistemas sistémicos.

Sin embargo, dijo, como un practicante experimentado con más de 23 años de experiencia en la construcción de un sistema de drenaje de agua de lluvia sipónica en Indonesia.

Logró crear la nueva generación de puntos de venta de techo sipónicos (SRO), NOFlaf, con una alta capacidad de corriente y un nivel de agua bajo, y resistente al bloqueo como resultado de los desechos y puede deshacerse de la capacidad de hasta el 90 por ciento de la capacidad máxima.

Aunque SRO es efectivo y eficiente, es posible usarlo en varios tipos de edificios y producir localmente, reduciendo la dependencia de la tecnología importada.

De hecho, dijo, el nivel de componentes domésticos (TKDN) era bastante grande para los hallazgos, por lo que podría reducir las necesidades de las materias primas importadas.

Explicó que la tecnología del sistema sífónico ofrece muchas ventajas en comparación con el sistema de gravedad, incluida la adaptación y limitación del impacto del cambio climático, la reducción de las emisiones de carbono y la eficiencia del uso de la materia prima.

Este sistema también está en armonía con Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) y el programa Net Zero Emission 2060 y puede apoyar el concepto de construcción verde al permitir un uso más efectivo de agua de lluvia.

«Esperamos aumentar la conciencia y la comprensión de la tecnología del sistema sífónico», dijo.

Mientras tanto, pt. Siphonic Flow Mandiri ha experimentado y tiene una sólida reputación que completa 125 proyectos totales con una superficie del techo de 3.9 millones de m2 y es familiar por 57 clientes permanentes en la implementación de la tecnología de sistemas sifónicos.

Los proyectos se extienden sobre Indonesia para varios tipos de edificios, como aeropuertos, logística y almacenamiento, oficinas, comerciales y minoristas, industria y producción, a vivienda y hospitalidad.

«Estamos orgullosos de habernos convertido en un socio confiable en ofrecer soluciones efectivas y eficientes para la tecnología del sistema sífónico para diversas necesidades de construcción en Indonesia», dijo Zikri.