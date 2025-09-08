Lista de premios MTV Video Music Awards

Sombr ganó uno de los primeros VMA de la noche … incluso antes de que el espectáculo comenzara.
Al cantante se le presentó la mejor estatua alternativa para su canción «Back to Friends» en la alfombra roja, y estaba bastante confundido, pensando que era una broma. Pero rápidamente se compuso, agradeciendo a su familia y fanáticos por el premio.
Minutos después, Tate McRae ganó la persona de la luna por Song of the Summer por «Simplemente sigue mirando».
Vea la lista completa de nominados a continuación.
Video del año
Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»
Billie Eilish – «Birds of a Feather»
Kendrick Lamar – «No como nosotros»
Lady Gaga y Bruno Mars – «Muere con una sonrisa»
Rosé y Bruno Mars – «Apt».
Sabrina Carpenter – «Manchild»
The Weeknd & Playboi Carti – «Timeless»
Artista del año
Maldito conejito
Beyoncé
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Taylor Swift
El Weeknd
Canción del año
Alex Warren – «Ordinario»
Billie Eilish – «Birds of a Feather»
Doechii – «Ansiedad»
Ed Sheeran – «Sapphire»
Gracie Abrams – «Te amo, lo siento»
Lady Gaga y Bruno Mars – «Muere con una sonrisa»
Lorde – «¿Qué fue eso»
Rosé y Bruno Mars – «Apt».
Tate McRae – «auto deportivo»
The Weeknd & Playboi Carti – «Timeless»
Mejor artista nuevo
Alex Warren
Ella Langley
Dientes de Pérez
Lola Young
Sombrero
Las marías
Mejor artista pop
Ariana Grande
Charli xcx
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
Tate mcrae
MTV Push Performance del año
Ayra Starr – «Last Heartbreak Song»
Damiano David – «El próximo verano»
Dasha – «Adiós adiós»
Gigi Pérez – «Sailor Song»
Jordan Adunteri – «Kehlani»
Katseye – «Toque»
Lay Bankz – «Cementerio»
Leon Thomas – «Sí, lo es»
Livingston – «Shadow»
Mark Ambor – «pertenecer juntos»
Modelo a seguir: «Sally, cuando se acabe el vino»
Shaboozey – «A Bar Song (Tipsy)»
Mejor colaboración
Bailey Zimmerman y Luke Combs – «Plan de respaldo» (video musical oficial de Stagecoach)
Kendrick Lamar y SZA – «Lutero»
Lady Gaga y Bruno Mars – «Muere con una sonrisa»
Post Malone con Blake Shelton – «Vierta una bebida»
Rosé y Bruno Mars – «Apt».
Selena Gomez y Benny Blanco – «Sunset Blvd»
Mejor pop
Alex Warren – «Ordinario»
Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»
Ed Sheeran – «Sapphire»
Lady Gaga y Bruno Mars – «Muere con una sonrisa»
Rosé y Bruno Mars – «Apt».
Sabrina Carpenter – «Manchild»
Mejor hip-hop
Doechii – «Ansiedad»
Drake – «Nokia»
Eminem con Jelly Roll – «Somebody Save Me»
Glorilla con Sexyy Red – «Whatchu Kno About Me»
Kendrick Lamar – «No como nosotros»
LL Cool J con Eminem – «Murdergram Deux»
Travis Scott – «4 × 4»
Mejor R&B
Chris Brown – «Residuos»
Leon Thomas y Freddie Gibbs – «Mutt» (Remix)
Mariah Carey – «Tipo peligroso»
PartyNextdoor – «No hay frío»
Summer Walker – «Corazón de una mujer»
SA – «Drive»
The Weeknd & Playboi Carti – «Timeless»
Mejor alternativa
Gigi Pérez – «Sailor Song»
Imagina dragones – «despierta»
Lola Young – «Desordenado»
MGK & Jelly Roll – «Lonely Road»
Sombr – «Volver a los amigos»
Las marías – «Volver a mi»
Mejor roca
Coldplay – «Todo mi amor»
Evanescence – «Afterlife»
Día verde – «Bastardo de un ojo»
Lenny Kravitz – «Cariño»
Linkin Park – «La máquina de vacío»
Veintiún pilotos – «El contrato»
Mejor latín
Bad Bunny – «Baile inolvidable»
J Ballvin – «Reparar»
Karol G – «Si te hubiera conocido antes»
Peso de la pluma – «La patrulla»
Rauw Alejandro y Romeo Santos – «¿Khé?»
Shakira – «Single»
Mejor K-pop
AESPA – «latigazo
Jennie – «como Jennie»
Jimin – «Quién»
Jisoo – «Earth Ecake»
El gato – «Nacido de nuevo»
Stray Kids – «Boom de chk chk»
Rosé – «Tóxico hasta el final»
Mejores Afrobeats
Asake y Travis Scott – «Activo»
Burna Boy Futuring Travis Scott – «Tot».
Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – «Shake It to the Max» (Fly) (Remix)
Rema – «Bebé (es un crimen)»
TEM con Asake – «Hazlo bien»
Tyla – «Push 2 Start»
Wizkid con Brent Faiyaz – «Piece of My Heart»
Mejor país
Chris Stapleton – «Creo que estoy enamorado de ti»
Cody Johnson y Carrie Underwood – «Te voy a amar»
Rollo de gelatina – «Mentiroso»
Lainey Wilson – «4x4xu»
Megan Moroney – «¿Estoy bien?»
Morgan Wallen – «Sonríe»
Mejor álbum
Bad Bunny – «Tuve que tirar más fotos»
Kendrick Lamar – «GNX»
Lady Gaga – «Mayhem»
Morgan Wallen – «Soy el problema»
Sabrina Carpenter – «Short N ‘Sweet»
The Weeknd – «Date prisa mañana»
Mejor video de forma larga
Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»
Bad Bunny – «Tuve que tirar más fotos» (cortometraje)
Damiano David – «Historias divertidas»
Mac Miller – «Balloonerismo»
Miley Cyrus – «Algo hermoso»
The Weeknd – «Date prisa mañana»
Video para bien
Burna Boy – «Superior»
Charli XCX – «Guess» con Billie Eilish
Doechii – «Ansiedad»
Eminem con Jelly Roll – «Somebody Save Me»
Selena Gomez y Benny Blanco – «más joven y más caliente que yo»
Zach Hood con Sasha Alex Sloan – «Sleepwalking»
Mejor dirección
Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»
Charli XCX – «Guess» con Billie Eilish
Kendrick Lamar – «No como nosotros»
Lady Gaga – «Abracadabra»
Rosé y Bruno Mars – «Apt».
Sabrina Carpenter – «Manchild»
Mejor dirección de arte
Charli XCX – «Guess» con Billie Eilish
Kendrick Lamar – «No como nosotros»
Lady Gaga – «Abracadabra»
Lorde – «Hombre del año»
Miley Cyrus – «Fin del mundo»
Rosé y Bruno Mars – «Apt».
Mejor cinematografía
Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»
Ed Sheeran – «Sapphire»
Kendrick Lamar – «No como nosotros»
Lady Gaga – «Abracadabra»
Miley Cyrus – «Easy Lover»
Sabrina Carpenter – «Manchild»
Mejor edición
Charli XCX – «Guess» con Billie Eilish
Ed Sheeran – «Sapphire»
Kendrick Lamar – «No como nosotros»
Lady Gaga – «Abracadabra»
Sabrina Carpenter – «Manchild»
Tate McRae – «Sigue mirando»
Mejor coreografía
Doechii – «Ansiedad»
FKA Twigs – «Eusexua»
Kendrick Lamar – «No como nosotros»
Lady Gaga – «Abracadabra»
Tyla – «Push 2 Start»
Zara Larsson – «Bastante feo»
Mejores efectos visuales
Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»
Lady Gaga – «Abracadabra»
Rosé y Bruno Mars – «Apt».
Sabrina Carpenter – «Manchild»
Tate McRae – «Sigue mirando»
The Weeknd – «Date prisa mañana»
Mejor grupo
Aespa
Todo el tiempo bajo
Backstreet Boys
Blackpink
Juego de coles
Evanescencia
Fuerza
Grupo fronterizo
Imaginar dragones
Jonas Brothers
Katseye
Las marías
Mi romance químico
Diecisiete
Niños callejeros
Veintiún pilotos
Canción del verano
Addison Rae – «Auriculares encendido»
Alex Warren – «Ordinario»
Benson Boone – «Mágico místico»
BigxThaplug y Bailey Zimmerman – «Todo el camino»
Chappell Roan – «El metro»
Demi Lovato – «Rápido»
Doja Cat – «Tipo celoso»
Huntr/X – «Dorado»
Jessie Murph – «Firas azules»
Justin Bieber – «Daisies»
Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – «Saca al máximo (mosca)» (Remix)
Morgan Wallen y Tate McRae – «Lo que quiero»
Ravyn Lenae con el Condado de Rex Orange – «No me ame»
Sabrina Carpenter – «Manchild»
Sombr – «12 a 12»
Tate McRae – “Sigue mirando«