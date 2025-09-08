Lista de premios MTV Video Music Awards

Sombr ganó uno de los primeros VMA de la noche … incluso antes de que el espectáculo comenzara.

Al cantante se le presentó la mejor estatua alternativa para su canción «Back to Friends» en la alfombra roja, y estaba bastante confundido, pensando que era una broma. Pero rápidamente se compuso, agradeciendo a su familia y fanáticos por el premio.

Minutos después, Tate McRae ganó la persona de la luna por Song of the Summer por «Simplemente sigue mirando».

Vea la lista completa de nominados a continuación.

Video del año

Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Kendrick Lamar – «No como nosotros»

Lady Gaga y Bruno Mars – «Muere con una sonrisa»

Rosé y Bruno Mars – «Apt».

Sabrina Carpenter – «Manchild»

The Weeknd & Playboi Carti – «Timeless»

Artista del año

Maldito conejito

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

El Weeknd

Canción del año

Alex Warren – «Ordinario»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Doechii – «Ansiedad»

Ed Sheeran – «Sapphire»

Gracie Abrams – «Te amo, lo siento»

Lady Gaga y Bruno Mars – «Muere con una sonrisa»

Lorde – «¿Qué fue eso»

Rosé y Bruno Mars – «Apt».

Tate McRae – «auto deportivo»

The Weeknd & Playboi Carti – «Timeless»

Mejor artista nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Dientes de Pérez

Lola Young

Sombrero

Las marías



Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate mcrae

MTV Push Performance del año

Ayra Starr – «Last Heartbreak Song»

Damiano David – «El próximo verano»

Dasha – «Adiós adiós»

Gigi Pérez – «Sailor Song»

Jordan Adunteri – «Kehlani»

Katseye – «Toque»

Lay Bankz – «Cementerio»

Leon Thomas – «Sí, lo es»

Livingston – «Shadow»

Mark Ambor – «pertenecer juntos»

Modelo a seguir: «Sally, cuando se acabe el vino»

Shaboozey – «A Bar Song (Tipsy)»

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman y Luke Combs – «Plan de respaldo» (video musical oficial de Stagecoach)

Kendrick Lamar y SZA – «Lutero»

Lady Gaga y Bruno Mars – «Muere con una sonrisa»

Post Malone con Blake Shelton – «Vierta una bebida»

Rosé y Bruno Mars – «Apt».

Selena Gomez y Benny Blanco – «Sunset Blvd»

Mejor pop

Alex Warren – «Ordinario»

Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»

Ed Sheeran – «Sapphire»

Lady Gaga y Bruno Mars – «Muere con una sonrisa»

Rosé y Bruno Mars – «Apt».

Sabrina Carpenter – «Manchild»

Mejor hip-hop

Doechii – «Ansiedad»

Drake – «Nokia»

Eminem con Jelly Roll – «Somebody Save Me»

Glorilla con Sexyy Red – «Whatchu Kno About Me»

Kendrick Lamar – «No como nosotros»

LL Cool J con Eminem – «Murdergram Deux»

Travis Scott – «4 × 4»

Mejor R&B

Chris Brown – «Residuos»

Leon Thomas y Freddie Gibbs – «Mutt» (Remix)

Mariah Carey – «Tipo peligroso»

PartyNextdoor – «No hay frío»

Summer Walker – «Corazón de una mujer»

SA – «Drive»

The Weeknd & Playboi Carti – «Timeless»

Mejor alternativa

Gigi Pérez – «Sailor Song»

Imagina dragones – «despierta»

Lola Young – «Desordenado»

MGK & Jelly Roll – «Lonely Road»

Sombr – «Volver a los amigos»

Las marías – «Volver a mi»

Mejor roca

Coldplay – «Todo mi amor»

Evanescence – «Afterlife»

Día verde – «Bastardo de un ojo»

Lenny Kravitz – «Cariño»

Linkin Park – «La máquina de vacío»

Veintiún pilotos – «El contrato»

Mejor latín

Bad Bunny – «Baile inolvidable»

J Ballvin – «Reparar»

Karol G – «Si te hubiera conocido antes»

Peso de la pluma – «La patrulla»

Rauw Alejandro y Romeo Santos – «¿Khé?»

Shakira – «Single»

Mejor K-pop

AESPA – «latigazo

Jennie – «como Jennie»

Jimin – «Quién»

Jisoo – «Earth Ecake»

El gato – «Nacido de nuevo»

Stray Kids – «Boom de chk chk»

Rosé – «Tóxico hasta el final»

Mejores Afrobeats

Asake y Travis Scott – «Activo»

Burna Boy Futuring Travis Scott – «Tot».

Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – «Shake It to the Max» (Fly) (Remix)

Rema – «Bebé (es un crimen)»

TEM con Asake – «Hazlo bien»

Tyla – «Push 2 Start»

Wizkid con Brent Faiyaz – «Piece of My Heart»

Mejor país

Chris Stapleton – «Creo que estoy enamorado de ti»

Cody Johnson y Carrie Underwood – «Te voy a amar»

Rollo de gelatina – «Mentiroso»

Lainey Wilson – «4x4xu»

Megan Moroney – «¿Estoy bien?»

Morgan Wallen – «Sonríe»

Mejor álbum

Bad Bunny – «Tuve que tirar más fotos»

Kendrick Lamar – «GNX»

Lady Gaga – «Mayhem»

Morgan Wallen – «Soy el problema»

Sabrina Carpenter – «Short N ‘Sweet»

The Weeknd – «Date prisa mañana»

Mejor video de forma larga

Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»

Bad Bunny – «Tuve que tirar más fotos» (cortometraje)

Damiano David – «Historias divertidas»

Mac Miller – «Balloonerismo»

Miley Cyrus – «Algo hermoso»

The Weeknd – «Date prisa mañana»

Video para bien

Burna Boy – «Superior»

Charli XCX – «Guess» con Billie Eilish

Doechii – «Ansiedad»

Eminem con Jelly Roll – «Somebody Save Me»

Selena Gomez y Benny Blanco – «más joven y más caliente que yo»

Zach Hood con Sasha Alex Sloan – «Sleepwalking»

Mejor dirección

Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»

Charli XCX – «Guess» con Billie Eilish

Kendrick Lamar – «No como nosotros»

Lady Gaga – «Abracadabra»

Rosé y Bruno Mars – «Apt».

Sabrina Carpenter – «Manchild»

Mejor dirección de arte

Charli XCX – «Guess» con Billie Eilish

Kendrick Lamar – «No como nosotros»

Lady Gaga – «Abracadabra»

Lorde – «Hombre del año»

Miley Cyrus – «Fin del mundo»

Rosé y Bruno Mars – «Apt».

Mejor cinematografía

Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»

Ed Sheeran – «Sapphire»

Kendrick Lamar – «No como nosotros»

Lady Gaga – «Abracadabra»

Miley Cyrus – «Easy Lover»

Sabrina Carpenter – «Manchild»

Mejor edición

Charli XCX – «Guess» con Billie Eilish

Ed Sheeran – «Sapphire»

Kendrick Lamar – «No como nosotros»

Lady Gaga – «Abracadabra»

Sabrina Carpenter – «Manchild»

Tate McRae – «Sigue mirando»

Mejor coreografía

Doechii – «Ansiedad»

FKA Twigs – «Eusexua»

Kendrick Lamar – «No como nosotros»

Lady Gaga – «Abracadabra»

Tyla – «Push 2 Start»

Zara Larsson – «Bastante feo»

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – «Días más brillantes por delante»

Lady Gaga – «Abracadabra»

Rosé y Bruno Mars – «Apt».

Sabrina Carpenter – «Manchild»

Tate McRae – «Sigue mirando»

The Weeknd – «Date prisa mañana»

Mejor grupo

Aespa

Todo el tiempo bajo

Backstreet Boys

Blackpink

Juego de coles

Evanescencia

Fuerza

Grupo fronterizo

Imaginar dragones

Jonas Brothers

Katseye

Las marías

Mi romance químico

Diecisiete

Niños callejeros

Veintiún pilotos

Canción del verano

Addison Rae – «Auriculares encendido»

Alex Warren – «Ordinario»

Benson Boone – «Mágico místico»

BigxThaplug y Bailey Zimmerman – «Todo el camino»

Chappell Roan – «El metro»

Demi Lovato – «Rápido»

Doja Cat – «Tipo celoso»

Huntr/X – «Dorado»

Jessie Murph – «Firas azules»

Justin Bieber – «Daisies»

Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – «Saca al máximo (mosca)» (Remix)

Morgan Wallen y Tate McRae – «Lo que quiero»

Ravyn Lenae con el Condado de Rex Orange – «No me ame»

Sabrina Carpenter – «Manchild»

Sombr – «12 a 12»

Tate McRae – “Sigue mirando«