VIVA – Memphis Depay Tallan oficialmente una nueva historia juntos Equipo nacional holandés. Dos goles cuando vencieron a Lituania 3-2 en Calificación de la Copa Mundial 2026 hizo de Depay el máximo anotador de Oranje todos los tiempos.

Depay ahora recolectó 52 goles, pasando el récord de Robin Van Persie con 50 goles. El jugador de 31 años anotó el gol de apertura en el minuto 11 y el gol ganador en el minuto 63. Los Países Bajos ahora lidera el Grupo G con 10 puntos de cuatro partidos.

En el mismo grupo, Polonia ganó 3-1 sobre Finlandia. Robert Lewandowski se unió a los goles de puntuación, haciendo que Polonia también recolectó 10 puntos, mientras que Finlandia estaba atrapada en tercera posición con siete puntos.

Fiesta de portería española

Del grupo E, España parecía brutal por Türkiye triturado 6-0. Mikel Merino anotó un hat trick, Pedri compró dos goles y Ferran Torres ayudó a agregar una lista de goleadores.

«Orgullosos de este equipo. Continúan creciendo y me sorprenden», dijo el entrenador español, Luis de la Fuente.

España encabeza la clasificación con seis puntos de dos partidos, seguido de Georgia, quien ganó 3-0 sobre Bulgaria.

Alemania finalmente ganó

Alemania se levantó después de perder en el primer partido. Los objetivos de Nadiem Amiri y Florian Wirtz aseguraron que Der Panzer ganara 3-1 sobre Irlanda del Norte. Otros tres puntos hicieron que Alemania se elevara lentamente en el Grupo A.

Eslovaquia todavía lidera al grupo después de una estrecha victoria por 1-0 sobre Lukemburgo.

Bélgica poderosa

En el Grupo J, Bélgica parecía salvaje. Kevin de Bruyne y Jeremy Doku anotaron dos goles en un partido de 6-0 sobre Kazajstán en Bruselas.

Otros tres puntos hicieron que Bélgica recolectara 10 puntos, solo uno de los del norte de Macedonia que venció a Liechtenstein 5-0. Macedonia todavía está invicta con tres victorias y dos sorteos.

Caída de boletos de la Copa Mundial

Un total de 12 campeones grupales califican automáticamente para la Copa Mundial 2026 en América del Norte. Mientras que cuatro boletos adicionales serán disputados por el segundo lugar a través de los playoffs.