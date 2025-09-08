Recuerde la importancia de la factura de agarre de activos, Psi Ntt hace esto

Kupang, Viva – Dada la importancia de proporcionar educación Factura Agarro de activosDPW PSI East Nusa Tenggara sostiene discusión El público titulado El proyecto de ley de la división de activos para la erradicación de la corrupción en Celebes Resto, Kayu Putih, Kupang.

El presidente del PSI NTT DPW, Christian Widodo, enfatizó que PSI era consistente a la vanguardia para supervisar la discusión del borrador de la ley (RUU) del agarre de los activos.

«PSI desde hace siete años ha expresado la importancia de esta regulación. Nuestras campañas sobre la privación de activos se han documentado en las redes sociales», dijo citado el lunes 8 de septiembre de 2025.

Según él, el proyecto de ley de acaparamiento de activos es muy importante para fortalecer la erradicación de la corrupción en el país. Porque, hasta ahora, muchos activos pertenecientes a sospecha de corrupción no se han rastreado a pesar de que el proceso legal se ha estado ejecutando.

«Esta ley se convierte en una fortaleza para que todas las partes piensen dos veces antes de cometer un delito. Pero debe recordarse, esta ley también puede ser un cuchillo de doble filo. Por lo tanto, si se ratifica, debe haber una institución independiente que supervisa y evalúa su aplicación», dijo.

Además de escoltar el proyecto de ley de captura de activos, PSI también fue llamado comité para defender los intereses de las pequeñas comunidades. Afirmó que la lucha contra la corrupción no podría separarse de los esfuerzos para combatir la desigualdad, la pobreza, la provocación y la desigualdad de la educación en las regiones.

«Para erradicar realmente la corrupción, la incautación de la ley de los activos debe ratificarse de inmediato. Nuestra lucha hoy está en contra de la injusticia en todas sus formas», dijo.

El evento presentó a varios oradores, incluido Mikhael Feka, como experto criminal, Andi Irfan, un practicante legal y profesor de la Universidad de Muhammadiyah Kupang y Apolinaris, quería que el presidente de Kupang Branch PMKri.

Los participantes provenían de varios elementos, como OKP Cipayung más la ciudad de Kupang, la comunidad académica, los cuadros de PSI, Aleg Psi tanto en las ciudades provinciales como en el distrito, las ciudades.