Lista de 10 víctimas mortales de accidentes de viaje de Daytrans en la carretera de peaje de Cipularang, 1 persona murió

Bandung, VIVA – Accidente la muerte ocurrió en Carretera de peaje de Cipularang KM 77 hacia Yakarta, lunes 13 de octubre por la mañana de 2025. Un coche viajar trans diurno Chocó por detrás contra un camión, provocando la muerte de una persona y heridas a otras nueve.

Lea también: Miembro de una banda de motociclistas en Makassar muere después de chocar con un furgón



El desafortunado incidente ocurrió alrededor de las 05.10 WIB. Según información de la Dirección de Aplicación de la Ley (Gakkum) del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, el accidente supuestamente fue causado por el sueño del conductor.

«Se sospecha que el conductor tenía sueño y golpeó el camión por detrás», dijo el jefe principal de la Patrulla de Carreteras de Cipularang, el comisionado de policía Joko Prihantono, el lunes 13 de octubre de 2025, citado por VIVA.co.id.

Lea también: ¡En armas! 2,9 millones de Teslas sufren accidentes mientras utilizan el modo de piloto automático



Como consecuencia del fuerte impacto, la parte delantera del vehículo resultó gravemente dañada. Los agentes de policía, junto con el equipo médico, evacuaron inmediatamente a todos los pasajeros al hospital más cercano para recibir tratamiento.

La siguiente es una lista de 10 víctimas de accidentes basada en informes policiales:

Lea también: Herido nuevamente en Mandalika MotoGP, Marc Márquez revela su estado actual después del incidente.



Ignacio Cristian Saputra (gravemente herido) Kristian Solomon (heridas leves) Aldelya (gravemente herida) Reinitha Jasmine Ferdinand (heridas leves) Teresa Marbella Louis (heridas leves) Renisa (heridas leves) Echo Muhammad (herida leve) Princesa (heridas leves) Evander Octavianus Karyadi (heridas leves) Tatang Muhidin (fallecido)