El tribunal condena a dos acusados ​​más en el caso de «gangrape» de Durgapur a nueve días de custodia







Un tribunal local de Bengala Occidental ordenó el lunes prisión preventiva en policía Los dos hombres arrestados en relación con la presunta violación en grupo de un estudiante de medicina en el distrito Paschim Bardhaman de Bengala Occidental fueron detenidos durante nueve días.

Otros tres acusados ​​fueron puestos el domingo bajo custodia policial durante 10 días.

la subdivisión judicial El magistrado (SDJM), Durgapur, puso a los dos acusados ​​bajo custodia policial durante nueve días.

Los cinco acusados ​​comparecerán ante el tribunal en la próxima fecha de audiencia.

Alegando la implicación directa de los dos acusados ​​en el caso junto con los otros tres detenidos el día anterior, la fiscalía abogado oraron por su custodia policial para su interrogatorio e investigación.

La estudiante de la facultad de medicina procedente de Odisha supuestamente fue violada en grupo fuera del campus de la facultad de medicina privada en Durgapur el viernes por la noche cuando salía del campus con una amiga a cenar.

la chica padres Había presentado una FIR en la comisaría de policía de New Township aquí.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente