No sólo es inteligente, sino que debe tener un carácter fuerte.

Jacarta – Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura), a través de la Dirección General de Plantaciones, junto con PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo) enfatizó su compromiso con el desarrollo de recursos humanos (RRHH) en el sector de las plantaciones a través del Programa PalmCo Talent Pipeline (PATENA).

Lea también: La política agrícola adecuada: la autosuficiencia en arroz está cada vez más cerca



Este es un programa de becas para 15 estudiantes seleccionados del Instituto Indonesio de Tecnología de Aceite de Palma (ITSI) Medan y el Politécnico LPP Yogyakarta.

La directora presidenta de PTPN IV PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, explicó que el programa PATEN es parte de la estrategia de la empresa para formar cuadros superiores que estén listos para responder a la dinámica de la industria nacional del aceite de palma.

Lea también: La presencia de orangutanes es un indicador de la salud forestal



De los 153 solicitantes, sólo 15 estudiantes pasaron la estricta selección, lo que demuestra la dura competencia y el gran potencial de la generación joven en el sector de las plantaciones.

«A través de PATENT queremos desarrollar talentos que no sólo tengan experiencia técnica, sino también un carácter fuerte y conciencia social», afirmó.

Lea también: El Ministerio de Agricultura afirma que crear campos de arroz populares es una solución para superar la conversión masiva de tierras



Enfatizó que los valores de integridad, disciplina y religiosidad son los principales cimientos para formar una futura fuerza laboral competitiva en las plantaciones.

Según Jatmiko, la transformación sostenible de la industria del aceite de palma sólo se puede lograr con recursos humanos fuertes y adaptables, que sean capaces de fomentar la productividad, la eficiencia y la innovación.

El director general de Plantaciones del Ministerio de Agricultura, Abdul Roni Angkat, enfatizó la importancia de una educación que no se centre sólo en los aspectos técnicos, sino también en la formación del carácter y la integridad.

«Muchos pueden aprender teoría, pero no todos son capaces de desarrollar un carácter fuerte. La educación en las plantaciones debe formar individuos que sean honestos, disciplinados y con integridad», dijo. Animó a los becarios a aprovechar al máximo esta oportunidad.

Según él, el éxito no sólo está determinado por la capacidad académica, sino también por la perseverancia, el entusiasmo por aprender y una actitud positiva ante los desafíos.

«No tengas miedo al fracaso y no dejes de soñar. El éxito proviene de esfuerzos continuos de superación personal», explicó Abdul Roni.