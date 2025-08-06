Arema FC cumple una cuota de 11 jugadores





Yakarta, Viva – nueva temporada Súper liga 2025/2026 no solo presenta una competencia entre clubes que son cada vez más competitivos, sino también Parade para jugadores extranjeros de varias partes del mundo.

Según las nuevas regulaciones, cada club puede contraer un máximo de 11 jugadores extranjeros, con 9 en la lista de jugadores de partidos, y 7 se pueden jugar al mismo tiempo en el campo.

No solo en términos de número, los jugadores brasileños también ocupan posiciones cruciales como huelguistas, creadores de juegos, a los defensores centrales en muchos clubes. La combinación de alta ingeniería, experiencia internacional y adaptación rápida los convierte en la principal opción de los entrenadores de la Liga Indonesia.

Las estrategias de cada club también varían, desde las que maximizan la cuota hasta las que se centran selectivamente en la calidad. La competencia de esta temporada seguramente será más feroz, no solo por la rivalidad local, sino también por una «guerra estrella extranjera cada vez más colorida.

No solo en términos de número, los jugadores brasileños también ocupan posiciones cruciales como huelguistas, creadores de juegos, a los defensores centrales en muchos clubos. La combinación de alta ingeniería, experiencia internacional y adaptación rápida los convierte en la principal opción de los entrenadores de la Liga Indonesia.









