Las reformas de GST cambian el juego, dice el ministro de la Unión, Piyush Goyal,







Ministro de Comercio e Industria de la Unión Piyush goyal El jueves describió las reformas de GST como que cambiaron el juego y le pidió a la industria que transmitiera el beneficio completo para los consumidores.

Al dirigirse a un evento, India MedTech Expo 2025, el ministro dijo que la reducción en GST beneficiaría a todos los consumidores.

«La reforma de ayer en los impuestos indirectos en GST, que se avecina a varias iniciativas en los últimos 11 años, es de naturaleza transformadora, impactando significativamente el sector farmacéutico, impactando significativamente en tantos sectores, desde el principio de los agricultor Hasta nuestras MISME «, dijo.

«Cada parte interesada en el país, cada consumidor, se beneficiará», agregó Goyal.

Calificando el GST Reformas como «cambio de juego», el ministro dijo que la medida desempeñará un papel muy importante en los meses y años venideros en el viaje de convertirse en un país desarrollado para 2047.

Goyal le pidió a la industria que «transmitiera todos estos beneficios de GST a los consumidores».

Dijo que las industrias farmacéuticas y neutracéuticas también se beneficiarían de estos GST reformas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente