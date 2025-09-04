Disparado de la Policía Nacional, Kompol Cosmas se considera que el manejo no profesional de una manifestación

Yakarta, Viva – La carrera de Kompol Cosmas Kaju Gae en la policía se ha completado. El hombre que se desempeñó como comandante del Batallón (Danyon) del 4 regimiento de Korbrimob fue despedido oficialmente no con respeto (PTDH) después de la tragedia mortal que mató a un taxista de motocicleta en línea (ojol) Affan kurniawanDespués de ser atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote.

Jefe de la División de Relaciones Públicas Oficina de Información de la Comunidad PolriEl general de brigada, Trunoyudo Wisnu Andiko, dijo que la Asamblea consideró que Cosmas había demostrado ser poco profesional para llevar a cabo sus deberes.

«La forma de presuntos infractores aquí ha actuado en desprofesión en el manejo de manifestaciones el 28 de agosto de 2025», fue citado el jueves 4 de septiembre de 2025.



Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko (derecha)

Además de ser etiquetado por violar el código de ética pesada, Cosmas también fue acusado de una serie de reglas internas de la policía del PP número 1 2003 al 7 de 2022. Antes de que las sanciones de PTDH fueran sentenciadas, Cosmas se colocó por primera vez en una colocación especial (PATSUS) durante seis días. Sin embargo, su destino ahora no puede ser ayudado.

Anteriormente informó, el Comandante del Batallón (Danyon) del 4 Regimiento de Korbrimob, Kompol Cosmas Kaju Gae, fue sentenciado a la ética PTDH (despido no con respeto) por la Comisión Nacional del Código de Ética (KKEP).

«El despido no es con respeto o PTDH como miembro de la Policía Nacional», dijo el presidente del Consejo de la Sesión KEPP, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.