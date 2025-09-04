En Indonesia, estacionamiento VIP, este automóvil en el extranjero está abandonado

Yakarta, Viva – En Indonesia, superdeportivo como Lamborghini o Ferrari Casi siempre el centro de atención. Estos autos de lujo generalmente pueden estacionar VIP en centros comerciales para estrellas hoteles.

Sin embargo, diferentes historias provienen de los Estados Unidos. Dos autos legendarios, Lamborghini Countach LP500 y Ferrari 308, fueron encontrados abandonados en un antiguo garaje.

Citado Viva Automotive De Creative Trends, jueves 4 de septiembre de 2025, esta historia se reveló a partir de la carga de un hombre en el sitio web de Reddit. Ayudó a su abuela a limpiar la casa después de que su abuelo murió.

Al abrir el garaje, se sorprendió al encontrar dos autos raros cubiertos de polvo grueso. El automóvil es Lamborghini Countach en 1981 y Ferrari 308 cuya producción es muy limitada.

Ferrari 308 fue abandonado en el almacén.

Según Historias familiares, el abuelo solía dirigir un negocio de alquiler de superdeportivos. Tiene muchos autos deportivos, pero se ve obligado a vender la mayoría de los altos costos de mantenimiento.

Excepcionalmente, estos dos autos no se venden. Lamborghini Countach LP500 y Ferrari 308 quedaron almacenados en el garaje durante décadas.

Desafortunadamente, debido a que nunca se ha tratado, la condición del motor no se puede encender. Los neumáticos planos, la pintura aburrida y el interior lleno de polvo se suman a la impresión de este automóvil completamente abandonado.

Aun así, el valor de la historia y la escasez todavía hace que los entusiastas del automóvil asombren. Lamborghini Countach encontró que incluso se estima que alcanzaría miles de millones de rupias, aunque en una condición suspendida.

Contraste en Indonesia, donde el superdeportivo siempre se trata como una obra de arte. Muchos propietarios están dispuestos a pagar una gran tarifa solo para asegurarse de que el automóvil siga siendo excelente y pareciendo impresionante en las calles.