Las mejores ofertas de Dyson del Black Friday: 48% de descuento en Amazon

Dyson Los propietarios bromean diciendo que la línea de aspiradoras del mismo nombre de la compañía de tecnología es tan buena que realmente te harán desear para limpiar toda tu casa. Docenas de marcas han intentado replicar el diseño innovador de la marca que permite maniobrabilidad, versatilidad y succión potente que deja cualquier habitación impecable. el tiburón se acerca, pero la mayoría estará de acuerdo en que Dyson se lleva la palma.

Las aspiradoras de Dyson rara vez salen a la venta, probablemente porque la compañía sabe que vale la pena desembolsar unos cientos de dólares por los productos. Sin embargo, hoy Hay varias ofertas por tiempo limitado en aspiradoras Dyson en Amazon para viernes negro. La mejor oferta está en el Dyson V8que tiene un 48% de descuento, lo que lo reduce a menos de $300. Esta es una oferta mejor que la que vimos en Prime Day o el Black Friday del año pasado.

El V8 ha sido durante mucho tiempo una de las ofertas más populares y versátiles de Dyson. Un potente cabezal limpiador de accionamiento directo elimina la suciedad incrustada, lo que lo hace ideal para la limpieza de alfombras, mientras que otro borde está diseñado con nailon tejido suave y fibra de carbono antiestática para un toque suave en pisos de madera dura. La limpieza nunca ha sido tan fácil con una transformación con un solo clic en un limpiador portátil, un contenedor de vaciado sin contacto y una base de carga montada en la pared para un almacenamiento compacto.

También está a la venta el de alta tecnología. Dyson V11, que es un descuento de $ 399,99 con esta oferta del Black Friday por tiempo limitado: un descuento del 37% sobre su precio típico de $ 629,99. El V11, que cuenta con un 60 % más de potencia que sus predecesores, cuenta con un cabezal limpiador de barra de motor que desenreda el cabello largo y el pelo de las mascotas mientras limpia, y tres accesorios para llegar a los lugares difíciles de alcanzar. Además, una pantalla LCD muestra modos de energía, alertas de mantenimiento y tiempo de funcionamiento restante al segundo.

A continuación, consulte las mejores ofertas de Black Friday Dyson que encontramos en línea. Y una vez que haya hecho su elección, consulte nuestra lista más completa de este año. mejor Ofertas del Viernes Negro.

Aspiradora inalámbrica Dyson V8 Plus, plata/níquel

Dyson V11 Origin Aspiradora inalámbrica, Níquel/Azul