El Ministro del Interior solicita al gobierno local datos sobre los puentes dañados que conducen a las escuelas y da seguimiento a las instrucciones presidenciales

Jacarta – Ministro del Interior (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pidió a los gobiernos regionales (Pemda) que recopilen de inmediato datos sobre los accesos peatonales o puentes dañados a las unidades educativas en sus respectivas regiones. Este paso sigue la dirección del presidente Prabowo Subianto, quien recibió muchas aportaciones sobre la dificultad de acceso de los niños a las escuelas, especialmente en zonas remotas.

«Por eso tienen que luchar para llegar a sus escuelas. Algunos tienen que cruzar ríos, otros tienen que cruzar puentes colgantes, cuerdas, que no son adecuadas y son peligrosas», afirmó el Ministro del Interior al presidir la reunión de coordinación (Reunión de coordinación) Manejo de Acceso Limitado o Puentes a Unidades Educativas que se llevan a cabo de manera híbrida desde la Oficina Central del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, viernes (28/11/2025). A la reunión de coordinación asistieron los jefes regionales o sus representantes.

Además, el Ministro del Interior subrayó que el presidente estaba muy conmovido por el estado del puente dañado, muy utilizado por los estudiantes. Debido a esto, se realizó la Reunión de Coordinación para inventariar el número de puentes dañados que conducen a escuelas en todas las regiones.

«El puente que se necesita para que los niños en edad escolar accedan, aunque no tengan puente, cruza el río, por lo que primero tienen que cruzar el río, quitarse la ropa, luego ir a la escuela y volver a casa. Entonces tal vez haya un puente, pero no es factible», explicó.

Dijo que el presidente había preparado un programa intensivo para construir o reparar puentes que son el principal acceso a las escuelas. Este programa proviene de fondos de reserva del gobierno central y no tiene cargo al Presupuesto Regional de Ingresos y Egresos (APBD). Sin embargo, la implementación de este programa requiere datos precisos de las regiones.

La recolección de datos incluye puentes inadecuados, dañados, inexistentes, así como caminos que los estudiantes deben cruzar, como ríos o barrancos. Los resultados de la recopilación de datos se presentarán al Presidente y luego se convertirán en la base para asignar a los ministerios o instituciones pertinentes la tarea de llevar a cabo el desarrollo y las mejoras.

«Pido a mis colegas que realicen inmediatamente una verificación de campo, pueden involucrar al jefe de la aldea, pueden involucrar al jefe del subdistrito, para recopilar datos, y luego prepararemos el formulario», enfatizó.

Los datos deben enviarse a más tardar el 4 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior para su posterior presentación al Presidente. El Ministro del Interior hizo un llamamiento a los jefes regionales para que se comunicaran con su personal para apoyar esta recopilación de datos. “El 4to [Desember 2025] «Más adelante veré realmente qué zonas lo envían y cuáles no», afirmó. (LAN)