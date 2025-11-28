Airlangga confía en que las perspectivas económicas para 2026 serán positivas, atentos a los indicadores

Jacarta – Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto dijo, casi todos riesgo crecimiento economía 2026 ha sido absorbido en este año, por lo que prospecto Se prevé que la economía el próximo año será aún más positiva.

Airlangga afirmó esto frente al presidente Prabowo Subianto, en la Reunión Anual del Banco de Indonesia (PTBI) de 2025 que se celebró en el edificio Grha Bhasvara Icchana, complejo de oficinas centrales del Banco de Indonesia, Yakarta.

Airlangga explicó que los riesgos que surgirán son todos los precios incluidos en las tasas de interés y los precios, incluida la rupia en 2025.

«Así que para 2026 lo que vemos es un riesgo al alza, señor Presidente. Con una base del 5,4 por ciento de acuerdo con el presupuesto estatal. Así que esperamos y somos optimistas de que el próximo año será mejor que este año», dijo Airlangga, el viernes 28 de noviembre de 2025.



Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto

Añadió que las proyecciones fundamentales y las tendencias de crecimiento económico también serán positivas en 2026. Una indicación de ello puede verse en el aumento del consumo público, que según el Índice de Gasto Mandiri se sitúa en 312 en noviembre de 2025 o por encima del umbral de 300.

Hasta septiembre de 2025, se registró que la inversión aumentó un 13,7 por ciento interanual (interanual), alcanzando los 1.434 billones de rupias. Compras gobierno También continúa acelerándose con la realización del gasto del ministerio/organismo al 24 de noviembre alcanzando los 1.109 billones de IDR.

Mientras tanto, desde el aspecto monetario, a lo largo de 2025, el Banco de Indonesia (BI) ha recortado la tasa BI en 125 puntos básicos (pb) para situarla en el 4,75 por ciento, fomentando el crédito y el gasto empresarial.

La inflación se registró en octubre en un 2,86 por ciento (interanual), o aún bajo control dentro del rango objetivo nacional. Airlangga dijo que esto fue influenciado por la consistencia de la política de tasas de interés de BI, así como por el estímulo del gobierno de incentivos fiscales en el manejo de las expectativas de inflación.

«La inflación puede tener éxito este año gracias a la sinergia de las políticas fiscales, monetarias, del sector real y de coordinación regional», dijo Airlangga.

Al 30 de septiembre de 2025, se había implementado alrededor del 67 por ciento del gasto de los ministerios e instituciones etiquetados para el control de la inflación o 67,24 billones de rupias. Airlangga también informó sobre diversos programas implementados por el gobierno, como el Movimiento de Mercado Barato (GPM), que al 21 de noviembre de 2025 se había implementado en más de 11 mil localidades.