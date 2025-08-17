Las inundaciones del monzón de Pakistán reclaman 220 vidas; Más lluvias predichas







Inundaciones en un noroeste Distrito paquistaní ha matado al menos a 220 personas, dijeron las autoridades el sábado, ya que los rescatistas sacaron 63 cuerpos más durante la noche de las casas aplastadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, con pronósticos de más lluvia en los próximos días. Un testigo ocular, que escapó de los injurios en Buner, describió ver aguas de inundación transportando cientos de rocas y `toneladas de rocas ‘.

Cientos de trabajadores de rescate todavía están buscando sobrevivientes en Buner, uno de varios lugares en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde las lluvias torrenciales y los burbujas de nubes causaron inundaciones masivas el viernes, dijo Mohammad Suhail, portavoz de los servicios de emergencia. Docenas de casas fueron barridas.

Los primeros en responder han estado tratando de recuperar cuerpos de las aldeas de peor golpe de Pir Baba y Malik Pura, donde la mayoría de las muertes fueron, dijo Kashif Qayyum, un comisionado adjunto en Buner. El oficial de policía local Imtiaz Khan, quien escapó por poco de los injurios, dijo que las aguas de las inundaciones que transportaban cientos de rocas golpeaban y aplanaron casas en cuestión de minutos.

`Una corriente cerca del pueblo de Pir Baba en Buner Suminido sin previo aviso. Al principio, pensamos que era una inundación repentina normal, pero cuando toneladas de rocas se derrumbaron con el agua, 60 a 70 casas fueron barridas en momentos «, dijo Khan a The Associated Press, y agregó que muchos cuerpos quedaron mutilados.

«Nuestra estación de policía también fue arrastrada y si no hubiéramos subido a un terreno más alto, no habríamos sobrevivido», dijo Khan.

Lluvia monzónica más alta de lo normal

Los rescatistas dijeron que vieron grandes extensiones de Pueblo de pir baba Homas destruidas, destruidas y rocas gigantes que llenan las calles cuando el agua comenzó a retroceder. «No era solo el agua de la inundación, también era una avalancha de rocas, que vimos por primera vez en nuestras vidas», dijo el Sultán Syed, de 45 años, quien sufrió un brazo roto.

Mohammad Khan, de 53 años, dijo que las inundaciones «llegaron tan rápido que muchos no podían abandonar sus hogares». La mayoría de las víctimas murieron antes de llegar al hospital, dijo Mohammad Tariq, un médico de Buner. `Muchos de los muertos eran niños y hombres, mientras que las mujeres estaban en las colinas recolectando leña y ganado de pastoreo».

Los líderes paquistaníes, incluido el primer ministro y el presidente, ofrecieron sus condolencias a las familias de los muertos y dijeron que estaban rezando por la rápida recuperación de los heridos. El primer ministro de Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur, dijo que se estaban realizando esfuerzos para reparar las carreteras y otra infraestructura dañada.

Pakistán ha recibido lluvias monzónicas más altas de lo normal este año, que los expertos se vinculan con el cambio climático, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra que han matado a unas 541 personas desde el 26 de junio, según el Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

Dolor y tristeza en todas partes ‘

Los dolientes asistieron a los funerales masivos el sábado, mientras que las autoridades suministraron carpas y alimentos a las personas en Buner. El clérigo local Mufti Fazal había dirigido oraciones funerarias en múltiples lugares desde el viernes por la mañana. `Antes de las inundaciones de ayer, el área estaba llena de vida. Ahora, hay dolor y tristeza en todas partes «.

El maestro de escuela Suleman Khan perdió a 25 miembros de su familia extendida. Él y su hermano sobrevivieron solo porque estaban fuera de casa cuando las inundaciones golpearon su pueblo Qadar Nagar. En Pir Baba, los dolientes colocaron los cuerpos cubiertos de sus seres queridos en los marcos de madera o los llevaron en alto antes de los entierros. En hospitalLos paramédicos colocaron bloques de hielo al lado del difunto o consolaron a los lesionados.

Según la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, al menos 351 personas han muerto en incidentes relacionados con la lluvia esta semana en Khyber Pakhtunkhwa y la región norte de Gilgit-Baltistán.

Turistas atrapados en áreas afectadas por las inundaciones

En Cachemira controlada por la India, los rescatistas recorrieron la remota aldea de Chositi en el distrito de Kishtwar El sábado, buscando docenas de personas desaparecidas después de que fue golpeada por inundaciones repentinas dos días antes, matando a 60 e hiriendo a unos 150, aproximadamente 50 en estado crítico. Las inundaciones del jueves se atribuyeron durante una peregrinación hindú anual en el área. Las autoridades han rescatado a más de 300 personas, mientras que unos 4.000 peregrinos han sido evacuados a la seguridad.

Dichos burbujas de nubes son cada vez más comunes en las regiones del Himalaya de la India y las áreas del norte de Pakistán, y los expertos han dicho que el cambio climático es un factor que contribuye. Funcionarios paquistaníes dijeron que los rescatistas desde el jueves han evacuado a más de 3.500 turistas atrapados en áreas afectadas por las inundaciones en todo el país.

Muchos viajeros han ignorado Advertencias del gobierno sobre evitar regiones vulnerables en el norte y noroeste. Pakistán fue testigo de su peor temporada de monzón en 2022. Mató a más de 1.700 personas y causó daños estimados de USD 40 mil millones.

