433 personas afectadas por el terremoto de M. 6.0 en POSO Central Sulawesi, una iglesia resultó gravemente dañada

Pose, vivo – Terremoto Magnitud 6.0 que sacudió POSO Regency, Central Sulawesi, el domingo por la mañana, 17 de agosto de 2025, causó 433 personas o 184 jefes de familia (KK) en el distrito POSO PESIIR.

«Hasta 433 personas o 184 familias afectadas en la aldea de Masani, el distrito POSO Pesisir que consta de 31 personas mayores, 23 niños pequeños y cinco personas con discapacidades. Una unidad de la iglesia también se dañó debido a la conmoción

Dijo que el Equipo de Reacción Rápida de la Provincia Central de Sulawesi (TRC) junto con POSO Regency BPBD actualmente está llevando a cabo evaluaciones y coordinando con funcionarios locales de la aldea.

Dijo que otras aldeas afectadas, a saber, Tokorondo, Towu, Pinedapa y Lape todavía estaban en la etapa de recopilación de datos por el equipo conjunto. En la actualidad, la recopilación de datos sobre el número de refugiados aún está en curso.

Si bien se basa en los resultados de las evaluaciones temporales, dijo, 29 personas resultaron heridas. De estos, 13 personas fueron remitidas al Hospital Regional POSO, seis personas fueron tratadas en el Centro de Salud Tokorondo, mientras que otras 10 recibieron tratamiento directo en el lugar por la Oficina de Salud del Distrito POSO.

Dijo que los residentes aún optaron por sobrevivir fuera de la casa debido al continuo terremoto que continuó. La provincia central de Sulawesi BPBD apeló al público que permanezca atento y siguiera la dirección oficial del gobierno local.

Si bien las necesidades urgentes por ahora en el lugar incluyen tiendas de campaña, torres de luz, alfombrillas para dormir, mantas, lonas, comida rápida, equipo de bebé y medicamentos.

Anteriormente, el terremoto ocurrió a 05.38 WIB, con el centro de terremotos en tierra a una profundidad de 10 kilómetros, precisamente a 18 kilómetros al noroeste de POSO. Según lo informado por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), el terremoto era un terremoto poco profundo desencadenado por las actividades de la falla de Toklaru.

Los residentes en distritos POSANI, como Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura y Towu, Towu, Pinedapa, Towu, Towu, Towu, Towu, por lo que la mayoría de las personas se dispersaron de la casa buscaban un lugar seguro.

Hasta las 11:30 WIB más de 12 veces las réplicas más fuertes se detectaron mediante la magnitud de 3.2 restantes de la magnitud promedio de 2.0.

