El ministro Imipas dijo que la liberación de SetNov estaba de acuerdo con la evaluación

Yakarta, Viva – Ministro de Inmigración y Penitenciaría (IMIPAS), Agus Andrianto habló sobre el corruptor libre Setya Novanto (Setnov).

Explicó que la liberación estaba de acuerdo con evaluación. Según él, Setnov debería ser gratis Condicional el 25 de julio de 2025.

«Porque ha pasado por el proceso de evaluación, y la persona interesada en base a los resultados del examen PK ha superado el tiempo. Debería ser el 25», dijo Agus en el Complejo Palacio Presidencial de Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.



Ministro de Inmigración y Penitenciaría (IMIPAS) Agus Andrianto

Se sabe que el ex orador del parlamento indonesio Setya Novanto, que fue condenado por casos de corrupción, recibió libertad condicional de Sukamiskin Penitenciary (LAPAS), Bandung City, West Java.

«Sí, es cierto (Setya Novanto) es libre ayer. Es libre de ser libertad condicional porque es una revisión de su regreso otorgado de 15 años a 12.5 años», dijo el jefe de la oficina regional del Director General de Correcciones de Java Occidental, Kusnali, cuando se confirmó en Bandung el domingo.

Kusnali se aseguró de que la libertad condicional a Setya Novanto estuviera de acuerdo con las reglas al someterse a dos tercios de su período criminal de un prisión total de 12.5 años.

«Calculó que los dos tercios recibieron libertad condicional el 16 de agosto de 2025», dijo.



Setya Novanto Foto : Entre fotos/Puspa Perwitasari

Afirmó, dijo que el ex orador del DPR era gratuito con estatus condicional y aún debe estar obligado a informar al Sukamiskin Lapas Bandung.

«Setnov cumplió su sentencia desde 2017 y siempre hubo una reducción en la remisión. Había salido antes de la implementación del 17 de agosto. Entonces, no podía remisión el 17 de agosto», dijo.