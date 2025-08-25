Las escuelas cerraron a través de Jaipur y otro distrito en medio de lluvias extremas en Rajasthan







Junto con Himachal Pradesh y Jammu y Cachemira Al recibir intensos hechizos de lluvia en los últimos días, los dioses de la lluvia no han sido amables con Rajasthan. El estado ha estado recibiendo precipitaciones extremadamente fuertes durante los últimos días, lo que seguramente ha hecho que la situación sea mucho más preocupante.

Con una lluvia pesada a muy fuerte que probablemente continúe el lunes y martes en varias partes de Rajasthan, el gobierno estatal anunció que las escuelas de Jaipur y otros distritos estarán cerradas como una medida de precaución, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

Según el Centro meteorológico, Jaipur, una «alerta de naranja» para las lluvias extremadamente fuertes, se ha emitido para los distritos de Rajsamand, Sirohi y Udaipur para el lunes, mientras que una advertencia de «alerta amarilla» de fuertes lluvias ha sonado en una docena de distritos.

Tomando nota de la situación similar a la inundación en Rajasthan, el departamento notificó que es probable que continúen hechizos intensos de lluvia durante los próximos dos o tres días.

En las 24 horas que terminan el lunes por la mañana, los distritos de Nagaur, Churu, Jalore, Udaipur y Sirohi de Rajasthan recibieron lluvias extremadamente fuertes, mientras que Sikar, Hanumangarh, Bikaner, Jodhpur, Dholpur y Ajmer fueron testigos de fuertes duchas.

Con Nagaur grabando el máxima lluvia De 173 mm durante este período, los otros distritos del estado también están en una situación preocupante.

El aguacero en los últimos días ha interrumpido la vida normal en todo el estado, con condiciones de inundación reportadas en varias áreas bajas de los distritos de Kota, Bundi y Sawai Madhopur. Según lo informado por la agencia de noticias PTI, se han inundado grandes partes de estas ciudades, lo que obligó a los residentes a mudarse a lugares más seguros.

Mientras se dirigían a la situación de inundación en Rajasthan, los funcionarios mencionaron que el ejército ha sido llamado para ayudar a las autoridades civiles en operaciones de alivio y rescate en tres distritos.

La declaración oficial destacó que «siete equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y 57 equipos de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) también se han desplegado en diferentes partes del estado «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Las administraciones locales en varios distritos, incluido Jaipur, han anunciado el cierre de las escuelas hasta la Clase 12 durante los próximos dos días, citando preocupaciones de seguridad. Otros servicios en el estado también se han visto principalmente afectados.

(Con entradas de PTI)





