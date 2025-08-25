KPK todavía necesita verificar a Lisa Mariana en el caso de corrupción de BJB

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) declaró que todavía necesitan información de las celebridades Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) para investigar casos de supuesta corrupción de proyectos de adquisición de publicidad en los bancos o bancos de desarrollo regional de Java West y Banten Bjb) Período 2021–2023.

«En el examen la semana pasada, la hermana LM estaba en una condición de salud menos adecuada, por lo que los investigadores aún necesitaban la próxima información de la hermana LM», dijo el lunes el portavoz de KPK Budi Praseteto en el KPK Red and White Building, Yakarta, el lunes.

Budi dijo que el KPK había comunicado y planeado la próxima citación para Lisa Mariana.

«Esto todavía está coordinado. Más tarde actualizaremos (contar, ed.) Relacionado con el plan de inspección para la hermana LM», dijo.

Según él, los investigadores de KPK vieron que la información entregada por Lisa Mariana fue muy útil en el proceso de investigación del caso.

«Específicamente, explorar relacionados con las corrientes de dinero y no Bujter administrados en BJB Corsec (Secretario Corporativo)», dijo.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el año del caso sirvieron como siguiente, a saber, el presidente presidente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones. (Hormiga)