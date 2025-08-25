El clip de «The Srednapping of Arabella» de Venecia debuta

Carolina Cavalli vuelve a la Festival de Cine de Venecia Con su segundo largometraje «The Seckapping of Arabella», después de su debut «Amanda», que tocó allí en 2022. La nueva película, que está protagonizada por Benedetta Porcaroli y los coprotagonistas Chris Pine y Lucrezia Guglielmino, debutan su primer clip aquí.

«El secuestro de Arabella», que tiene su estreno mundial en los horizontes, sigue a Holly, de 28 años, Holly. Siempre se ha sentido como la versión equivocada de sí misma y que su vida no ha resultado como se esperaba. Cuando conoce a una niña llamada Arabella, se convenció de que la niña es su yo más joven. Ansiosa por huir de casa, Arabella decide jugar junto con la misión de Holly: volver y convertirse en alguien especial.

En una declaración, Cavalli dijo: «La historia de ‘el secuestro de Arabella’ no se trata realmente de un secuestro en el sentido habitual, a pesar de lo que sugiere el título. Se trata principalmente de una niña que encuentra su propia forma de arreglar el pasado, hacer las paces con arrepentimientos, ansiedad tranquila sobre el futuro y dejar las expectativas insoportadas.

«El personaje principal, Holly, pertenece a un grupo de personas, o quizás a una generación, abordan que la vida siempre está sucediendo en otro lugar. Como cuando éramos niños, imaginando mil posibles vidas, incluso si probablemente solo vivamos una. Pero pensar así como los adultos devalúan la realidad; distrae del mundo real, su significado, su belleza, su injusticia y nuestro propio papel en todo.

«Aunque ‘El secuestro de Arabella’ se siente como una comedia, comenzó con reflexiones serias que encontré en Reddit y otros foros en línea, así como mis propios sentimientos cotidianos. Por eso escribí esta historia, parecía algo con lo que muchas personas podían identificar o al menos reconocer».

La película es producida por Antonio Celsi y Annamaria Morelli para el cine de Elsinore, y Massimiliano Orfei, Luisa Borella y Davide Novelli para Piperfilm. Es una producción de Elsinore Film, The Apartment y Piperfilm en colaboración con Tenderstories. Piperfilm y Charades manejan las ventas internacionales.

Cavalli coescribió «Fremont» (2023) con el director Babak Jalali, que se estrenó en Sundance. Fue nominada para los British Independent Film Awards y ganó el Premio Independent Spirit en la categoría John Cassavetes.