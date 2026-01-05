¡Pak Luhut no me apoya!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto mencionó su derrota tres veces en las elecciones presidenciales (elección presidencial) antes de finalmente ganar en el cuarto concurso en 2024.

Así lo transmitió Prabowo cuando asistió a la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

«Elecciones disputadas cuatro veces, perdidas tres veces», afirmó Prabowo en su discurso.

Luego bromeó diciendo que perdió las elecciones presidenciales porque no obtuvo el apoyo del presidente del Consejo Económico Nacional (DEN). Luhut Binsar Pandjaitan En ese tiempo.

Luhut, que se desempeña como Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos, se inclina más por apoyar a Joko Widodo (Jokowi) que Prabowo.

«El problema es que en aquel momento Pak Luhut no me apoyaba», dijo.

En esa ocasión, Prabowo también abrió su voz sobre el tema y afirmó que el programa Comidas nutritivas gratis (MBG) se implementó como una estrategia para ganar votos en las elecciones presidenciales de 2029. Prabowo desestimó la acusación.

Dijo que la decisión de votar o no en las elecciones presidenciales de 2029 depende de la voluntad del pueblo.

«Algunas personas acusan a Prabowo de hacer este MBG para ser reelegido en 2029. Siempre piensan negativamente. Pero si el pueblo me elige en 2029, ¿cuál es mi problema? ¿Verdad?» dijo.

«Si Dios lo permite. Si Dios no me permite hacer nada, eso no sucederá, ¿es así?» concluyó Prabowo.