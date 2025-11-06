Las conversaciones entre Afganistán y Pakistán entran en su fase final tras dos rondas fallidas







Afganistán y Pakistán están programados para celebrar la tercera y posiblemente última ronda de conversaciones en Estambul el jueves, después de que las dos rondas anteriores no lograron producir ningún avance. La reunión, mediada por Turquía y Qatar, se centrará en resolver disputas clave e implementar acuerdos previos que aún no se han cumplido, según TOLO News.

La próxima reunión se produce en medio de crecientes tensiones entre los dos vecinos. La segunda ronda de conversaciones a finales de octubre duró cuatro días pero terminó sin resultados, a pesar de la mediación de Turquía y Qatar tras enfrentamientos fronterizos mortales y un alto el fuego temporal que comenzó el 19 de octubre.

El equipo afgano está dirigido por Abdul Wasiq, jefe de la Dirección General de Inteligencia. Otros miembros incluyen a Rahmatullah Najib, Viceministro del Interior; Suhail Shahen, embajador interino en Qatar, Anas Haqqani, figura talibán de alto rango, Qahar Balkhi, orador del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Zakir Jalali, subdirector de Asuntos Políticos, según tolo News.

Ministro de Defensa de Pakistán Khawaja Asif confirmó el miércoles que los representantes de su país habían partido hacia Estambul, expresando su esperanza de que la reunión ayudaría a ambas partes a «encontrar una solución pacífica a las tensiones actuales», informó Dawn.

La delegación paquistaní está encabezada por Asim Malik, jefe de la agencia de inteligencia de Pakistán.

Durante la segunda ronda, el Ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, lanzó una severa advertencia al régimen talibán. El 29 de octubre, dijo que Pakistán podría atacar profundamente Afganistán y «empujarlos de regreso a las cuevas» si ocurriera otro ataque militante en suelo paquistaní, según Dawn.

Además, el analista político Asadullah Nadeem afirmó que la actual reunión podría ser decisiva: «Es posible que esta ronda sea la definitiva, ya sea para confirmar o rechazar el marco de un acuerdo previamente esbozado entre las delegaciones».

Mientras tanto, el emir de Qatar expresó optimismo de que ambas partes podrían resolver sus disputas, mientras que el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, dijo que esperaba que el diálogo condujera a la cooperación y la estabilidad.

«Mi deseo y mi oración es que estas conversaciones den resultados y que podamos ayudarnos unos a otros. Busco relaciones positivas y de avance con Afganistán, Irán y todos nuestros vecinos», dijo Ishaq Dar.

Los vínculos entre los dos países se han deteriorado drásticamente en las últimas semanas, marcadas por escaramuzas transfronterizas, violaciones del espacio aéreo y acusaciones mutuas. Las tensiones aumentaron después de un ataque del 11 de octubre contra Pakistán desde territorio afgano, seguido de talibanes acusaciones de ataques aéreos paquistaníes dentro de Afganistán, afirmaciones que Islamabad no ha confirmado ni negado.

