¿Quieres lucir 20 años más joven? ¡Resulta que estos 7 estilos de vida son la clave!

VIVA – Todos hemos vivido ese momento en el que nos encontramos con un viejo amigo que de repente parece mucho más joven. Su piel es brillante, su postura es erguida, sus ojos brillan, aunque tiene la misma edad que nosotros. El secreto no es la cirugía plástica ni millones de rupias en crema, sino pequeños hábitos que se practican de forma constante.

Aquí hay 7 cambios. estilo de vida Cosas simples que puedes comenzar hoy para lucir fresco, joven y seguro sin tener que gastar mucho dinero, según Vegetales.

1. Levante pesas con regularidad para tener un cuerpo fuerte y robusto.

El ejercicio no sólo sirve para perder peso, sino también para mantener una forma corporal joven. Los músculos funcionan como el «soporte natural» del cuerpo. Cuanto más fuertes sean tus músculos, más recta será tu postura y automáticamente parecerás más joven.

No necesitas un gimnasio caro. Sólo 20 minutos, 2-3 veces por semana, con ejercicios sencillos como sentadillas, flexiones, levantamiento de bolsas pesadas o planchas. Además de mejorar la postura y hacer que la ropa luzca mejor, este ejercicio también fortalece huesos y articulaciones.

La ventaja es que los músculos fuertes de la espalda y el cuello ayudan a mantener la cabeza erguida, por lo que el rostro se ve más firme y menos propenso a la flacidez.

2. Priorice las proteínas

El secreto para una piel luminosa y un cuerpo enérgico comienza con la comida. Acostúmbrese a comer proteínas como parte principal, luego agregue color con verduras y frutas.

Por ejemplo: empieza con pollo, huevos, pescado, tofu o yogur. Agregue verduras como brócoli, tomates, pimientos o zanahorias. Cuanto más colorido sea, más vitaminas y antioxidantes obtendrás.

La proteína ayuda a mantener la masa muscular y la elasticidad de la piel, mientras que las verduras y las frutas te mantienen saciado por más tiempo y ayudan a que la piel luzca naturalmente fresca.

3. Dormir lo suficiente, clave Mantente joven Lo que muchas veces se ignora

Dormir lo suficiente es la forma más fácil de lucir joven sin mucho esfuerzo. Mientras dormimos, el cuerpo repara el tejido de la piel, equilibra las hormonas y regula la energía para el día siguiente.

Comience estableciendo una hora fija para acostarse todas las noches. Cree una rutina relajante, como beber té caliente, leer un libro ligero o respirar profundamente antes de acostarse.

Con sólo cuatro noches de sueño de calidad, verás una gran diferencia en el espejo, una piel más suave y un rostro más fresco.