El PP Muhammadiyah apoya a Suharto para que se convierta en un héroe nacional: Hizo un gran servicio

Jacarta – Jefe del PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dijo que el segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto es una figura digna del titulo héroe nacional.

Dadang evaluó que la persona que estuvo en el poder durante 32 años hizo muchas contribuciones a la lucha por la independencia y el desarrollo de Indonesia.

«Apoyamos al señor Suharto como un héroe nacional porque hizo una gran contribución a la República de Indonesia, desde la revolución de independencia hasta el período de desarrollo», dijo Dadang, citado por Entre Kasmi, 6 de noviembre de 2025.

Reveló que Suharto luchó en la guerra de guerrillas y desempeñó un papel importante en la huelga general del 1 de marzo de 1949, que se convirtió en un impulso estratégico para el reconocimiento de la soberanía de Indonesia ante los ojos del mundo.

Durante su mandato como presidente, dijo, Suharto también fue considerado exitoso en la implementación de varios programas de desarrollo planificados a través del Plan Quinquenal de Desarrollo (Repelita), que fomentó el crecimiento económico nacional.

Dadang añadió que el éxito del liderazgo de Suharto se reflejó, entre otras cosas, en la autosuficiencia en arroz en la década de 1980, el programa de Planificación Familiar (KB) que logró reducir la tasa de crecimiento demográfico, así como la estabilidad económica, política y de seguridad que se mantuvo durante su reinado.

«Cuando apreciamos el servicio heroico de alguien, no lo miremos desde las diferencias políticas o cualquier interés, excepto los intereses de la nación y el Estado, independientemente de las deficiencias y errores de una persona», dijo.

Para su información, el Ministerio de Asuntos Sociales (Kemensos) ha propuesto este año 40 nombres de figuras nacionales al Presidente del Consejo de Títulos, Servicios y Honores (GTK) para que sean considerados héroes nacionales.

El Ministro de Asuntos Sociales (Mensos), Saifullah Yusuf, confirmó que la mayoría de los nombres fueron el resultado de discusiones de años anteriores y que el proceso de determinación de los candidatos se llevó a cabo mediante una selección por niveles que involucró a varios elementos, desde la comunidad hasta un equipo de expertos de nivel central.

Además de Suharto, otras figuras propuestas incluyen al cuarto presidente Abdurrahman Wahid (Gus duro), los activistas sindicales Marsinah, el general (retirado) M. Jusuf, Ali Sadikin, KH Bisri Syansuri, Syaikhona Kholil Bangkalan y el profesor Mochtar Kusumaatmadja.