Las 5 motos BMW más rápidas jamás hechas, ¡el número 3 te pone nervioso!

VIVA – BMW Motorrad siempre se conoce como fabricante de bicicletas motor que combina tecnología avanzada, diseño futurista y performar alto. Durante décadas, BMW ha lanzado una variedad de motocicletas que no solo son visualmente atractivas sino también registradas velocidad Extraordinario en la pista o en la carretera.

Resumido Viva de Sazotear Jueves 4 de septiembre de 2025, hay cinco motos BMW más rápidas jamás hechas, basadas en información oficial de BMW y fuentes de confianza.



BMW Motorrad lanza tres nuevos modelos de motocicletas

1. BMW M 1000 RR – Velocidad máxima de 189 mph (304 km/h)

BMW M 1000 RR es una versión de alto rendimiento del S 100000 RR, desarrollado con un enfoque en las carreras y el rendimiento de la pista. Esta moto usa máquina Cuatro cilindros en la línea 999 CC capaz de producir potencia de hasta 205 hp con un par de 83 lb-ft.

Uno de los aumentos significativos de la versión S 100000 RR es la adición de alas aerodinámicas que aumenta la estabilidad a alta velocidad. Con tecnología electrónica avanzada, incluido el control de tracción, el control de ruedas y el modo de conducción que se puede ajustar, M 1000 RR se convierte en el motor ideal para los automovilistas que desean el máximo rendimiento en la pista de carreras.

2. BMW S 1000 RR (2025) – Velocidad máxima de 188 mph (302 km/hora)

El BMW S 1000 RR de última generación presenta un motor de cuatro cilindros de 999 cc con potencia de 205 hp y torque de 83 lb-ft. La última tecnología ShiftCam permite la optimización de tiempo de la válvula para un mejor rendimiento a varias velocidades del motor.

La aerodinámica actualizada hace que esta motocicleta estable hasta una velocidad de 188 mph (302 km/hora). Esta moto no solo se usa en el circuito de carreras, sino que también es cómoda para el uso de la carretera, lo que lo convierte en un deporte de motor versátil con rendimiento de clase mundial.

3. BMW M 1000 XR – Velocidad máxima de 170 mph (274 km/h)

M 1000 XR es una variante BMW de giro deportivo que combina la comodidad de una conducción de larga distancia con alto rendimiento del motor. Impulsada por un motor de 999 CC que produce 201 HP, esta moto es capaz de penetrar velocidades de hasta 170 mph (274 km/hora).

Además del rendimiento del motor, M 1000 XR está equipado con un sistema de suspensión adaptativo, ABS Pro Brake y varias características electrónicas que mejoran la seguridad y la comodidad del conductor en un largo viaje. Este modelo muestra la capacidad de BMW para presentar una moto rápida y cómoda para las giras.

4. BMW K 1200 S – Velocidad máxima de 173.57 mph (279 km/h)

BMW K 1200 S, producido entre 2005 y 2009, es un motor de giro deportivo con un motor de 1157 CC que produce un torque de 167 hp y 96 lb-ft. Esta moto una vez registró un registro de velocidad en Bonneville Salt Flats. Además de la alta velocidad, K 1200 S tiene un diseño aerodinámico que admite la estabilidad a alta velocidad y comodidad de conducción para viajes de larga distancia.

5. BMW K 1300 R – Velocidad máxima de 165 mph (266 km/h)



La última motocicleta de BMW Motorrad

BMW K 1300 R es una bicicleta desnuda producida entre 2009 y 2015, prominente con un motor de 1293 CC que produce un torque de 171 hp y 103 lb-ft. Esta moto puede alcanzar velocidades de hasta 165 mph (266 km/hora) y es conocida por su aceleración receptiva. Aunque no se comercializa ampliamente en los Estados Unidos, K 1300 R sigue siendo una de las motocicletas más rápidas producidas por BMW, combinando un alto rendimiento con un estilo de bicicleta desnudo agresivo.

BMW Motorrad siempre innova en la presentación de motocicletas con tecnología avanzada y de alto rendimiento. Desde M 1000 RR y S 1000 RR diseñado para carreras, hasta K 1300 R y M 1000 XR que combina comodidad y velocidad, BMW demuestra su compromiso en la creación de la moto más rápida del mundo.

Estas motos no son solo un medio de transporte, sino también un trabajo técnico que presenta una combinación de belleza, tecnología y velocidad.