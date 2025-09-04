Éanna Hardwicke en ‘Saipan’ y interpretando a la leyenda del fútbol irlandés Roy Keane

Retratar a alguien en una película biográfica de celebración optimista es una cosa. Retratar a alguien en una película biográfica de celebración no intencionada de que alguien en cuestión preferiría «joder» es algo completamente diferente.

Es por eso que Éanna Hardwicke trató de no pensar en la característica de Toronto-Bowing «Saipan«, En el que juega al famoso ex estrella del fútbol del United Manchester United Roy Keane en uno de sus momentos más famosos, como una película biográfica.

«Se trata de este evento que captura algo sobre el espíritu irlandés en ese momento», explica el actor sobre su primer papel principal.

El evento en cuestión es un período de cinco días antes de la Copa Mundial de Fútbol 2002 en Corea del Sur y Japón, cuando el equipo nacional irlandés fue testigo de una amarga, y muy pública, entre el Capitán Keane y el manager Mick McCarthy (interpretado por Steve Coogan). Mientras entraba en la pequeña isla de Saipan y, según los informes, se enfurecen ante las condiciones de mala calidad, y la competencia de McCarthy, Keane le dio a su gerente una diatriba verbal enojada frente a sus compañeros de equipo, le dijo que «pegara su copa mundial» y voló a casa (McCarthy luego afirmó que lo despidió).

«En el gran esquema de las cosas, fue un evento menor a nivel mundial, pero en Irlanda fue sísmico», señala Hardwicke, quien solo tenía 6 años en ese momento, pero aún recuerda claramente la cobertura de noticias de 24 horas. «Creo que debido a que expuso todo este tipo de fallas de un país en flujo».

Steve Coogan de Mick McCarthy y Éanna Hardwicke de Roy Keane en ‘Saipan’

Hardwicke juega el papel con aplomo casi terrorial, que encarna a Keane como no solo el atleta intenso, sin sentido y ultra centrado que era, sino alguien que podía dominar una habitación sin ni siquiera decir una palabra. Como él señala, «hay una sensación de que el aire cambia un poco cuando está cerca». Para mantener este espacio de cabeza en el set, Hardwicke casi fue un pequeño método. «Nos reímos, pero generalmente estoy en la mesa de galletas, y pensé, bueno, eso tiene que irse, para las galletas y también para los chats». Keane, como «Saipan» subraya mucho, no se vería muerto en la mesa de galletas (al menos no cinco días antes de una Copa Mundial).

Hardwicke, quien en un papel muy temprano interpretó a la escuela de Paul Mescal en «Normal People», ha retratado a los personajes de la vida real antes. De hecho, subrayó sus credenciales aceleradas en el aclamado drama de la BBC «El sexto mandamiento», interpretando a un maestro manipulador y asesino que se aprovechó de los ancianos (ganando una nominación a la televisión de BAFTA en el proceso).

Pero Keane es una tettle de pescado completamente diferente. Si bien su brillante carrera como uno de los mejores centrocampistas defensivos de todos los tiempos puede haber llegado a su fin, sigue siendo una figura significativa en la vida pública, un experto en fútbol en las pantallas de televisión del Reino Unido conocido por sus análisis a veces mordaces de actuaciones. Pero, ¿qué hay de sus análisis de sus propias representaciones en pantalla? (Variedad Comprende que los esfuerzos del equipo de producción para tenerlo involucrado en la película se encontraron con un rechazo lleno de improperios). Hay una muy buena posibilidad de que «Saipan», y la representación de Hardwicke de uno de los héroes deportivos de su país en posiblemente su hora no más minuciosa, causará un revuelo (y especialmente en Irlanda, donde el incidente aún divide mucho la opinión pública).

«Nunca he hecho algo antes sobre un momento cultural como este, por lo que sé que la gente hablará sobre eso y tendrá opiniones fuertes al respecto de cualquier manera», dice el actor. «Y al principio había un poco de mí que era: ‘Oh, Dios, habrá mucho ruido'».

Pero en cambio, Hardwicke está canalizando su energía para celebrar «Saipan» como una película, y el tipo de película que rara vez se hace sobre Irlanda.

«No tendemos a hacer películas sobre nuestra historia reciente o algo que habla sobre el lugar en el que se encuentra el país. Así que estoy realmente entusiasmado con eso», dice.

Resulta que la última película importante en llegar al circuito del festival que hizo esto fue «Kneecap» de 2023, hecha por muchos de los mismos productores que «Saipan».

«En realidad fuimos al estreno de esa película en Belfast el día antes de comenzar a filmar en ‘Saipan'», recuerda Hardwicke. «Y fue muy inspirador, es una de las películas más creativamente inspiradoras».