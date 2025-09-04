Jessica Chastain en su carrera, Harvard y su estrella en el camino de la fama

Jessica ChastainEl camino hacia el estrellato comenzó a los 7 años, después de ver una producción de «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat».

«Mi abuela me llevó», recuerda Chastain. «Era la primera vez que me di cuenta de que era un trabajo que la gente podía tener, y después de verlo, pensé, ‘Oh, soy un actor'».

El 4 de septiembre, ese estado se consagrará permanentemente en la historia del espectáculo cuando reciba su propia estrella en Hollywood Caminata de la fama. Aun así, el viaje desde el espectador de ojos estrellados hasta el pilar de la industria fue cualquier cosa menos una línea recta para la actriz.

«Lo sentí muy joven», le dice Chastain a Variety. «Aunque salí de la escuela secundaria y volví y obtuve mi diploma más tarde, fui votado ‘más talentoso’ en nuestro anuario. Muy temprano, estaba recibiendo comentarios que era algo en lo que era bueno, y eso ayudó mucho». A pesar de ese elogio, la futura estrella de «The Tree of Life», «Zero Dark Thirty», «Interestelar» y «The Martian» aún no había puesto su mira en nada tan ambicioso como el estrellato de la película: «Pensé que iba a estar en la compañía de repertorio del Festival Oregon Shakespeare», admite.

Su trabajo en el escenario condujo a una beca en Juilliard, y solo después de eso comenzó a hacer sus primeras avances de la industria. «Fue una audición difícil, porque no creo que fuera un tipo que la gente necesariamente vio para el personaje que estaban lanzando físicamente», recuerda el pelirrojo natural. Los críticos no fueron completamente más amables: su primera mención de alto perfil en los oficios de Hollywood llegó cuando un 2006 Variedad Review acumuló la actuación de la mujer de 29 años en una producción de «Salomé» junto a Al Pacino, uno de los dos ex colaboradores que estarán presentes en la ceremonia para recibir su estrella. La experiencia demostró ser única instructiva.



«Es algo que creo que es realmente importante para los actores que aprendan, y fue un gran ejemplo en ese escenario, que la opinión de una persona no es la de todos los demás», observa. «‘Salomé’ me lanzó en términos de tener una carrera cinematográfica», insiste Chastain. «De repente, comencé de la nada para obtener pistas, y fue porque la gente fue a ver esa obra, y pensaron que hice un buen trabajo».



En lugar de soportar un período de barbecho, pasó los siguientes cinco años de sus semillas de plantación que no dejarían de florecer: Chastain estrenó seis películas solo en 2011. «Es el año en que obtuve mi primera nominación al Oscar [for ‘The Help]», Dice.» Hice que ‘el árbol de la vida’ cuatro años antes de Brad Pitt y Sean Penn, los actores más grandes que trabajan en ese momento. Pero los años que tuve que esperar a que saliera todas estas cosas me dieron la oportunidad de estudiar realmente cómo quería estar en la industria «.



«La ayuda» en particular la presentó a Viola Davis, quien junto a Pacino también hablará en su nombre en el evento del 3 de septiembre. Davis dice que reconoció instantáneamente en Chastain un espíritu afín, tanto como colaborador como individual. «‘La ayuda’ fue una de esas experiencias en las que, de vez en cuando, haces un proyecto con las personas y sabes que van a ser parte de tu vida para siempre».



«Una parte de esto es porque todos fuimos empujados en Greenwood, Miss., Durante tres meses, no había mucho que hacer sino ir a Walmart o Sonic», dice Davis. «Pero con todas esas mujeres, Jessica incluía, no se puede decir lo suficiente sobre su valentía: la valentía para liberar el vanidad, el ego de uno y solo llegar a las tachuelas de latón del trabajo. Es alguien que no confunde su presencia con el evento».



Mientras lanzaba cuatro películas más en 2012, Chastain obtuvo su segunda nominación al Premio de la Academia por interpretar a un analista de la CIA en «Zero Dark Thirty» de Kathryn Bigelow. Mostrar su conjunto de habilidades de manera tan vívida en tan poco tiempo llevó a las oportunidades de trabajar con leyendas de la industria como Liv Ullmann, Christopher Nolan, Ridley Scott y Guillermo del Toro. También le despertó el apetito por roles que eran más espinosos de lo que podían condensarse en la logline de la página de portada de un script. «Hubo algunos años en los que decía: ‘Por favor, ¿podemos dejar de decir un carácter femenino fuerte?» Ella recuerda.



«La realidad es biológicamente, las mujeres tienen un umbral de dolor más fuerte que los hombres, dan a luz, por lo que todas las mujeres son fuertes», señala Chastain. «Pero estoy emocionado de interpretar a personajes realmente complejos, donde estoy bien si alguien deja mi película y dice: ‘No estoy seguro de que me haya gustado’. Quiero empujar a la gente un poco fuera de su zona de confort «.



Desde entonces, lo ha hecho una y otra vez, con la ayuda de varios colaboradores regulares, incluido Davis (con quien se reunió en «La desaparición de Eleanor Rigby»), Oscar Issac («un año más violento», «escenas de un matrimonio») y Michael Shannon («Toma refugio», «George & Tammy»). Chastain reconoce que hay muchos cineastas increíbles con los que quiere trabajar con los que probablemente no pueda hacerlo, pero dice que hay uno en particular que todavía está esperando: «Michael Haneke. No sé cuántas películas más van a hacer, pero creo que es tan increíble».



Chastain ha equilibrado constantemente esos proyectos de pruebas de paciencia con complacientes, apareciendo en películas de franquicias Splashy como «The Huntsman: Winter’s War», «Dark Phoenix» e «It: Capítulo dos». «No pienso en términos de ‘uno para mí y otro para ellos'», sostiene. «Porque todos tienen que ser para ellos, y todos tienen que ser para mí. De lo contrario, ¿qué estás haciendo?» Sin embargo, en ausencia de ciertas oportunidades que se le ofrecen en virtud de su pedigrí de actuación o músculo de taquilla, Chastain formó películas de Freckle en 2016 para desarrollar sus propios proyectos. La segunda película de la compañía, «The Eyes of Tammy Faye», le valió a Chastain un Oscar a la mejor actriz.



Mientras cuesta una carrera próspera y cría dos hijos, Chastain está inscrito en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, donde obtiene su maestría en administración pública. «Estoy realmente entusiasmado con aprender sobre la sociedad desde un punto de vista antropológico», dice ella. Quizás es por eso que parece particularmente emocionada por los placeres cotidianos de tener su propia estrella en el camino de la fama, incluso más que el espectáculo. «Estoy emocionado de que solo esté allí, y mis hijos podrán tomar fotos y deslizar la chicle».



Sin embargo, incluso si Chastain considera el honor «increíblemente significativo» con un sentido decididamente más simple de gratitud y apreciación, Davis resalta rápidamente la amplitud de los logros que el hito de cinco puntos abarca a su amigo y colega. «Veo este premio como una culminación de la carrera de uno», dice Davis.



«El compromiso de Jessica es con el arte del trabajo, pero también la ves usando su plataforma como una forma de dejar un legado, y lo que es realmente maravilloso sobre Jessica es la anticipación de en qué y en quién se convertirá. Cuando la conozco, siempre veo a alguien que tiene un nuevo objetivo y un nuevo paisaje y un nuevo terreno para explorar. Y creo que eso va a llevarla incluso a sus años mayores.