La Universidad de Carolina del Sur limpia los informes de tiradores activos, la búsqueda continúa







Los estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur recibieron una alerta el domingo sobre un posible tirador activo cerca de una biblioteca en el campus principal en ColumbiaPero los funcionarios escolares pronto dijeron que no había evidencia de un tirador, pero que una búsqueda continuó y aconsejó a los estudiantes que se refugiaran en su lugar. No hubo informes inmediatos de ningún disparo.

La escuela envió la alerta original poco después de las 6:45 p.m., ordenando a los estudiantes que evacuaran el área cerca de la Biblioteca Thomas Cooper, buscan refugio y se barran si es necesario. La alerta describió a un sospechoso hombre blanco, de aproximadamente 6 pies (1.8 metros) de altura, con pantalones negros. `Defiéndate si te encuentras con el sospechoso ‘, los estados alerta. `Obedecer los comandos de los funcionarios de seguridad pública.

La alerta no confirmó que ocurrió un tiroteo. Fue seguido por otra alerta que decía que no había evidencia de un tirador activo `en este momento. La policía busca afectada edificios. Continúe protegiendo en su lugar hasta que haya un claro. «Aproximadamente 38,000 estudiantes asisten a la escuela en el corazón de la ciudad que alberga a casi 145,000 personas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente