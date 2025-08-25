El perfil de Azizah Salsha demandó por el divorcio de Pratama Arhan

VIVA – Las noticias impactantes provienen de una de las parejas jóvenes más destacadas en Indonesia, Azizah salsha Y Pratama Arhan. Después de su repentino matrimonio, ahora el problema de divorcio sobresale en la superficie.

Leer también: La controversia principal del hogar principal de Arhan-Azizah Salsha: hacer trampa para jugar a Padel con el primero



Según los informes, Pratama Arhan demandó por el divorcio de su esposa, Azizah Salsha. Esta noticia de repente hizo que el público se pregunte, ¿quién era exactamente la figura de Azizah Salsha y qué sucedió detrás de escena de su relación? Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Perfil de Azizah Salsha

Leer también: Fiscal para el divorcio, la columna de comentarios de Instagram de Pratama Arhan está bloqueada por los internautas: Alhamdulillah finalmente se dio cuenta de



Azizah Salsha, o que tiene el nombre completo Nurul Azizah Rosiade, es conocida como una joven celebridad e influyente en el país. Azizah es la hija de un miembro del Parlamento Indonesio, Andre Rosiade.

Leer también: Perfil de Pratama Arhan, estrella del equipo nacional indonesio que demandó por el divorcio su esposa Azizah Salsha



La popularidad de Azizah saltó bruscamente después de la noticia de su matrimonio con el futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan, en agosto de 2023. El matrimonio que se celebró en Tokio, Japón, tenía un horrendo universo virtual y se convirtió en el centro de atención de los medios porque parecía muy repentino.

Vida personal y controversia antes de los problemas de divorcio

Antes de que sobresaliera el problema de la demanda de divorcio, la vida de Azizah Salsha no estaba separada del centro de atención y varias controversias. Uno de los temas más discutidos es su estilo de vida. Como joven influencer, Azizah es conocida por su apariencia abierta y un estilo de vida glamoroso.

Otra controversia que se había convertido en una cálida conversación fue cuando, según los informes, estaba cerca de varios hombres antes de establecer una relación con Pratama Arhan. De hecho, después del matrimonio, Zize, su apodo, también fue blasfemado porque fue acusado de ganar a Arhan de su ex marisquella de Girlfriend Aprilia.

No hace mucho, el nombre Zize fue arrastrado y acusado de ser la tercera persona en su relación de Rachel Ven y su ex lover, Salim Nauderrer. Sin embargo, negó la acusación.

Hasta ahora, tanto Azizah como Pratama Arhan no han dado una declaración oficial sobre la noticia de la demanda por divorcios.