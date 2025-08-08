La tripulación de SpaceX-10 regresa a la tierra retrasada debido a preocupaciones climáticas







NASA y Spacex han retrasado el regreso de la tripulación-10 debido a las preocupaciones meteorológicas. «La NASA y SpaceX están parados de la oportunidad desapacible del jueves de la misión Crew-10 desde la Estación Espacial Internacional debido a los fuertes vientos pronosticados para las ubicaciones de Splashdown en la costa de California», dijo la NASA. SpaceX y la agencia ahora buscan desaprobar la nave espacial Dragon Crew-10 hoy.

Butch Wilmore de la NASA se retira

Astronauta de la NASA Butch Wilmore, quien pasó nueve meses en el espacio con su compañera de equipo Sunita Williams después de que su nave espacial experimentó problemas técnicos, se retiró después de una carrera de 25 años. El capitán de la Marina de los EE. UU. Que ha volado en cuatro naves espaciales y acumuló 464 días en el espacio.

