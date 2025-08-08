Acha Septriasa se ha separado de Vicky Kharisma desde diciembre de 2023

Yakarta, Viva – ACHA SEPTRIASA Oficialmente divorciado de su esposo, Vicky Kharisma, después de casi 10 años de fomentar un hogar. Ambos se divorciaron oficialmente después de que el panel de jueces del Tribunal Religioso Central de Yakarta decidió el caso el 19 de mayo de 2025.

Basado en la información de las relaciones públicas del Tribunal Religioso Central de Yakarta, Ira Puspita Sari, el propietario del nombre real Jelitha Septriasa ha solicitado el divorcio desde diciembre de 2024 y luego en la e-Court. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«El caso en nombre de Acha Septriasa con el nombre de Jelitha Septriasa, contra su esposo, Vicky Kharisma, fue presentado en el Tribunal Religioso Central de Yakarta, se registró el 12 de diciembre de 2024.

Mientras tanto, investigando de una copia del Directorio de la Corte Suprema de la Corte Suprema, se reveló que Acha Septriasa y Vicky Kharisma habían vivido por separado desde diciembre de 2023.

«El demandante (Acha septriasa) y el demandado (Vicky Kharisma) han separado la cama no en una residencia conjunta desde diciembre de 2023 hasta que se registró esta demanda y el demandante no quería continuar su vida juntos nuevamente con el acusado», dijo el veredicto.

En el veredicto, también reveló las razones detrás de la demanda presentada por Acha Septriasa al Tribunal Religioso Central de Yakarta a fines de diciembre de 2024. La razón está relacionada con las disputas a la violencia.

«Que el comienzo del matrimonio entre el demandante y el demandado pudiera funcionar armoniosamente, pero desde principios de octubre de 2021 hasta noviembre de 2021 continuó hasta mayo de 2022, abril de 2023 y el 10 de noviembre de 2024 hubo una disputa entre el demandante y el demandado causado por varias cosas», continuó el veredicto.

«Se sabe que el acusado, a menudo incapaz de controlar sus emociones, si está enojado con la estimación que va desde pequeños asuntos hasta el principio de financiación. Esto hace que el demandado diga divorcio al demandante en el período de octubre de 2021 y noviembre de 2021, hubo dos veces divorcio al demandante», continuó.

Además, en el período de abril y mayo de 2023, el demandado hubo dos veces divorcio para el demandante. En abril de 2023, también se sabía que hubo un impulso entre el demandante y el demandado que causó que la mano derecha del demandante.

«El pico de la disputa tuvo lugar el 10 de noviembre de 2024, donde el acusado volvió a decir divorcio al demandante, lo que provocó que la mano derecha del demandante», dijo el veredicto.

Hasta su punto máximo en noviembre de 2024, Vicky nuevamente dijo Talak a Acha Septriasa. A partir de ahí, Acha afirmó que no podía continuar su matrimonio.

«Que la disputa, la disputa que ocurrió repetidamente durante años desde octubre de 2021, noviembre de 2021, mayo de 2022, abril de 2023 al 10 de noviembre de 2024 En este caso, el demandante no era fuerte y no quería continuar el matrimonio y estaba casado con el acusado», dijo el veredicto.